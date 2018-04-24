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сегодня, 16:21 0

До 9 мая в Благовещенске раздадут 15 тысяч георгиевских ленточек

До 9 мая в Благовещенске раздадут 15 тысяч георгиевских ленточек
Фото: admblag.ru

В четверг, 26 апреля, в Благовещенске волонтеры Корпуса добровольцев и муниципальный штаб «Волонтеров Победы» будут распространять среди горожан георгиевские ленточки и памятки об их правильном использовании.

С 12:00 до 15:00 получить ленточку можно будет на площади Ленина. С 16:00 до 17:00 – в Общественно-культурном центре, центральном универмаге, торговых центрах «Острова» и «Перекресток», а также в парке Дружбы, Моховой Пади и Белогорье.

«Георгиевская ленточка» – традиционная акция, ежегодно количество жителей города, желающих принять в ней участие, растет. В 2018 году к акции впервые присоединилась Благовещенская таможня, сотрудники которой раздадут более 1 000 лент въезжающим в Россию, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#память

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