Некоторые хозяйства Приамурья завершили сев ранних зерновых

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Сельхозтоваропроизводители Тамбовского района первыми в области завершили сев ранних зерновых культур. Хозяйства уложились в лучшие агротехнические сроки. Во многих других районах посевная ранних культур также близится к завершению.

В целом по области ранние зерновые размещены на площади 135 тысяч гектаров – это 77 % от плана, что выше уровня прошлого года на 36 тысяч гектаров, сообщает областной минсельхоз.

По данным ведомства, на указанной площади 32 тысячи гектаров засеяно ячменем, что составляет 99 % от плана, 95 тысяч гектаров – пшеницей, или 82 % от плана. Еще 8,2 тысячи гектаров засеяно овсом – это 31 % от плана. Наилучшие темпы на посеве ранних зерновых культур отмечены в Тамбовском районе (96 %), Константиновском (92 %), Серышевском (86 %), Ивановском (85 %) и Бурейском (80 %). Пока не приступили к посевным работам северные районы области – Зейский, Магдагачинский, Сковородинский.

По плану, на 2018 год по сельскохозяйственным предприятиям и КФХ посевная площадь ранних зерновых культур составит 175 тысяч гектаров. Из них 115 тысяч пойдет под пшеницу, 32 тысячи гектаров – под ячмень, под овес 26 тысяч гектаров, а под тритикале – 0,8 тысячи гектаров.

Оптимальные сроки посева ячменя и пшеницы в условиях области до 1 мая – для южных и центральных районов, до 5 мая – для северных районов, сообщает амурский минсельхоз. В первой декаде мая в области планируют приступить к посеву сои.