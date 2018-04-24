В Верхнеблаговещенском сильный пожар – горят дачные домики

Фото: пресс-служба областного управления МЧС

Во вторник, 24 апреля, в районе села Верхнеблаговещенское за каменным карьером начался пожар. От огня пострадало немало дачных домиков. На помощь привлекли самолет-амфибию Бе-200, который сделал уже шесть сливов в районе пожара. Тушение завершают наземными силами.

Днем многие жители Благовещенска заметили, что на северной окраине города довольно низко летает самолет, были заметны дым и даже пепел. В пресс-службе областного управления МЧС пояснили, что для тушения пожара в районе Верхнеблаговещенского используется самолет-амфибия Бе-200. Он сделал уже шесть сливов, а за водой ему приходится летать в аэропорт. Во время разворота Бе-200 может пролетать и неподалеку от микрорайона.

В МЧС сообщили о возможной причине пожара. По словам очевидцев, один мужчина разжег костер, от чего и начался пожар. Из-за сильного ветра загорелись трава, дачные домики. Именно это возгорание и тушили с помощью самолета.