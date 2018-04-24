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В Верхнеблаговещенском сильный пожар – горят дачные домики

В Верхнеблаговещенском сильный пожар – горят дачные домики
Фото: пресс-служба областного управления МЧС

Во вторник, 24 апреля, в районе села Верхнеблаговещенское за каменным карьером начался пожар. От огня пострадало немало дачных домиков. На помощь привлекли самолет-амфибию Бе-200, который сделал уже шесть сливов в районе пожара. Тушение завершают наземными силами.

Днем многие жители Благовещенска заметили, что на северной окраине города довольно низко летает самолет, были заметны дым и даже пепел. В пресс-службе областного управления МЧС пояснили, что для тушения пожара в районе Верхнеблаговещенского используется самолет-амфибия Бе-200. Он сделал уже шесть сливов, а за водой ему приходится летать в аэропорт. Во время разворота Бе-200 может пролетать и неподалеку от микрорайона.

В МЧС сообщили о возможной причине пожара. По словам очевидцев, один мужчина разжег костер, от чего и начался пожар. Из-за сильного ветра загорелись трава, дачные домики. Именно это возгорание и тушили с помощью самолета.

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#пожары #природа #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    Мда. Из-за такого вот ... когда-то у нас в том районе также сгорел дачный домик вместе с забором.

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Клубы дыма явно серьезного пожары видны были сегодня в направлении молокозавода-аэропорта. Завтра узнаем, что сгорело.

  • Venezia

    Venezia
    2 часа назад

    четвертовать того урода с костром

  • Daniil

    Daniil
    2 часа назад

    Ну ёлки

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    34 минуты назад

    Заставить на общественных работах засадить саженцами спаленный участок. Пожизненно быть в ответе за данный участок.

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