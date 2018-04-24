Меня выставляют монстром: жительница Ромны прокомментировала ситуацию с выселением сестры

Соответствующее постановление о предоставлении земельного участка под домом в личную собственность Ирине Малышковой подписала глава местного сельсовета Любовь Сиренко. Документ был выдан в феврале 2018 года. На основании этой бумаги Ирина Малышкова оформила землю и дом в собственность.

24 марта в спорный дом, который делят две сводные сестры, выезжала районная межведомственная комиссия. В составе комиссии была глава местного сельсовета, представители районной администрации и органов опеки. Поводом послужил интерес к ситуации со стороны журналистов Амур.инфо. Ранее с просьбой о помощи в редакцию обратилась одна из сестер – Ирина Тихонова, которая утверждала, что ее сводная сестра Ирина Малышкова уже второй раз пытается незаконно выселить ее из родительского дома. В 2017 году Ирина Тихонова выиграла суд, в котором доказала, что Ирина Малышкова незаконно оформила землю и дом, в котором обе женщины выросли.

Тогда право собственности Ирина Малышкова оформила на основании выписки из похозяйственной книги, которую ей с нарушениями выдали в местном сельсовете. По мнению Тихоновой, ее сестре помогли связи – в сельсовете работают ее родственники. Ирина Малышкова категорически с этим не согласна. Женщина не отрицает, что тогда бумаги в сельской администрации действительно были оформлены неправильно. Однако утверждает, что теперь все сделано по закону.

«Этот земельный участок мне дали как многодетной семье для ведения личного подсобного хозяйства. Я обратилась в сельский совет с заявлением о том, что я 16 лет там проживала, и сейчас после решения суда данный участок бесхозный и принадлежит муниципалитету. И как многодетной семье мне выдали этот участок, потому что я находилась в очереди на землю уже 15 лет. Я до 2012 года за этим домом ухаживала, хотя я с родителями не жила, но помогала смотреть за усадьбой. Когда отец умер, она самовольно пустила туда жильцов, которые привели дом в непригодный для проживания вид. Ирина срезала печное отопление. Она меня выставляет монстром, что я ее выселяю с 8-летним ребенком. Ребенок тут жить не будет, потому что жить тут нереально. Тем более видно, что он живет с отцом, там ночует, а Ирина с другим живет», – высказала свое мнение Ирина Малышкова.

По поводу связей в сельсовете женщина объяснила, что ее муж работает там всего лишь завхозом. Подтвердила, что брат мужа работает в сельской администрации главным специалистом, но заверила, что он в эти дела не вмешивается. Ирина намерена отстаивать свое право на дом. Точнее, на землю. По словам сельчанки, дом для проживания непригоден. В подтверждение своих слов, Ирина предоставила фото, сделанные, по ее словам, в том самом спорном строении.

«Ирина там не проживает и никогда не проживала. Я хочу использовать его как дачу. Мне дом не особо важен, мне важен земельный участок, потому что мне жалко, что пропадет эта усадьба. Там всего 2 сотки земли, но я там выросла, жила до 19 лет. Я сейчас иду обращаться в суд, чтобы устранили препятствия для пользования земельным участком. Написала заявление в полицию, там сказали, что рассматривать его будут 3 дня», – сказала Ирина Малышкова.

Глава сельсовета подтвердила, что выдала женщине документы, которые позволили ей приватизировать землю и дом.

«У обеих Ирин было право на подачу заявления и на оформление данного участка. Ирина Тихонова к нам не обращалась, а обратилась Ирина Малышкова. Ей были выданы данные документы. На тот момент там никто не был прописан, и права ни у кого не было, обе давно в этом доме не проживали. Насколько мы знаем, Тихонова сдавала дом. Там было все заброшено и запущено. Складывается впечатление, что дом ей не нужен, но и чтобы Малышковой он тоже не достался. Никому он не нужен был, пока Ирина Павловна (Малышкова) не взялась оформлять его и наводить порядок. Она (Тихонова) узнала и начала эти препоны ставить, хотя она там не проживали и не проживает», – озвучила свое мнение Любовь Сиренко, глава администрации Ромненского сельсовета.

В районной администрации считают, что ситуация неоднозначная и что все моменты, касающиеся документов, правомочны решать только правоохранительные органы и суд. 8-летний сын Ирины Тихоновой, по информации чиновников, периодически находится то с матерью, то с отцом. Мальчик ухожен, родители дают ему деньги на школьные обеды, учится он на «4» и «5», в школе он на хорошем счету. В учебном заведении положительно характеризуют также и маму ребенка. Поэтому в районной администрации не спешат вставать на чью-либо сторону.

«Этот вопрос мы будет держать на контроле. Сегодня подключены и органы правоохранительные – еще раз хотят посмотреть все документы на дом и органы опеки, и глава сельского совета, потому что это ее полномочия», – сообщили в администрации.

Ирина Тихонова ранее говорила, что собирается снова идти в суд, так как подозревает, что документы на дом ее сводная сестра вновь получила незаконно.