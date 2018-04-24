Предприниматели из Челябинской области приехали в Приамурье

В Благовещенск прибыла официальная делегация Челябинской области во главе с министром экономического развития региона Сергеем Смольниковым. Представители крупных челябинских предприятий, члены Южно-Уральской торгово-промышленной палаты решили познакомиться с экономическим потенциалом Амурской области и обсудить вопросы дальнейшего взаимодействия.

«Мы рассматриваем Амурскую область как надежного стратегического партнера. У нас могут возникнуть очень много направлений для сотрудничества. Я возлагаю очень большие надежды на встречу нашего бизнеса с вашим бизнесом. Уверен, что будут налажены первые контакты, появятся точки соприкосновения, первые идеи, которые в дальнейшем мы будем более глубоко и детально прорабатывать. Хочу поблагодарить вас за теплый прием и пожелать всем успехов», – сказал министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

На встрече в правительстве региона гостям рассказали о главных инвестиционных проектах, которые сейчас реализуются в области. В планах делегации – посещение амурских производственных предприятий ООО «Благовещенский ремонтно-механический завод», ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции», а также осмотр строительной площадки моста Благовещенск – Хэйхэ.

Также в течение дня состоится встреча в формате b2b, на которой амурские бизнесмены презентуют возможности своих предприятий.

В среду, 25 апреля, делегация Челябинской области отправится в Свободный, где гости посмотрят площадку строительства Амурского газоперерабатывающего завода. После этого запланированы выезд в ЗАТО Циолковский и экскурсия по главным объектам космодрома Восточный, сообщает областное правительство.