Благовещенцы около двух месяцев остаются без водоразборной колонки

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители частного сектора в районе улиц Шевченко и Заводской. Они почти два месяца остаются без водоснабжения – водоразборная колонка не работает. Людям приходится ходить за водой за несколько кварталов.

Горожане пояснили, что проблемы с колонкой начались еще зимой. Она периодически перемерзала, как сказали местные жители, – «это явление привычное». Но в феврале где-то неподалеку проводились ремонтные работы, и колонку на это время полностью перекрыли. Потом вода так и не вернулась.

Теперь местным жителям, среди которых есть немало пожилых людей, приходится ходить за водой на улицу Рабочую. По словам горожан, они неоднократно обращались по телефону в Водоканал. Им сообщали, что о проблеме известно и над ее решением работают.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что ремонтные работы ведутся. В понедельник, 23 апреля, завезли необходимые запчасти, и уже во вторник, 24 апреля, на месте начала работать техника. Задержка вызвана тем, что необходимо было провести большой ремонт – заменить трубы.

Возобновить работу колонки планируется 28 апреля.