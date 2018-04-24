67 земельных участков задекларировал зампред амурского правительства

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Правительство Амурской области продолжает публиковать сведения о доходах руководящих лиц. Обнародованы декларации четырех заместителей председателя правительства: Дмитрия Тетенькина, Алексея Венглинского, Владислава Бакуменко и Сергея Тырцева. Последнему принадлежит самый длинный список имущества.

Доход Сергея Тырцева за 2017 год составил 13 207 598 рублей 51 копейку. Ему принадлежат два автомобиля – Acura MDX и Audi Q7. А также 67 земельных участков площадью от 937 до 45 925 квадратных метров; семь квартир площадью от 40,7 до 91 квадрата; два дома (48,1 и 309,9 квадрата) и три здания.

Доход супруги зампреда составил 11 863 200 рублей 92 копейки. В собственности у нее 20 квартир площадью от 30,1 до 79,9 квадрата, восемь зданий – от 80,9 до 1 010,1 квадрата и два нежилых здания. В семье есть два несовершеннолетних ребенка, в пользовании каждого из них находятся по две квартиры площадью 74 и 91 квадратный метр соответственно.

За 2016 год Сергей Тырцев задекларировал доход в размере 83 646 852 рублей. В его собственности тогда было более 60 земельных участков, по большей части площадью больше 1 000 квадратных метров.

42-летний Сергей Тырцев родился в Хабаровске, получил экономическое образование, возглавлял банки, а с 5 октября 2015 года был назначен заместителем председателя правительства Амурской области.

Декларации других зампредов и их жен, в отличие от 12-страничного документа Сергея Тырцева, занимают всего по два листа. Владислав Бакуменко задекларировал за 2017 год доход в размере 2 520 384 рублей 12 копеек. У Владислава Владимировича есть половина доли в земельном участке площадью 1 355 квадратов, 2/8 доли земельного участка площадью 142 квадрата, а также квартира площадью 64,7 квадрата, находящаяся в совместной собственности. На праве индивидуальной собственности Владиславу Бакуменко принадлежат только гараж (24,6 квадрата), автомобиль Hyundai ix35 и мотоцикл ZF-KY ZF200-3.

Супруга Владислава Бакуменко за год заработала 168 127 рублей 59 копеек. Вместе с мужем она владеет земельным участком и квартирой.

Алексей Венглинский задекларировал 2 064 078 рублей 22 копейки. В индивидуальной собственности Алексея Викторовича имеется три земельных участка – от 24 до 1 000 квадратов; квартира площадью 49 квадратных метров, жилой дом площадью 161,7 квадрата и гараж площадью 23,7 квадрата. В сведениях о доходах Алексея Венглинского есть информация о наружных сетях водоснабжения протяженностью 29,5 метра, которые находятся в индивидуальной собственности. Есть у зампреда и автомобиль – это внедорожник Mitsubishi Pajero.

Супруга Алексея Викторовича указала в декларации доход в размере 637 890 рублей 69 копеек и легковушку Toyota Ractis. В семье растет несовершеннолетний ребенок. В пользовании членов семьи Венглинского находится квартира площадью 49 квадратных метров.

Доходы Дмитрия Тетенькина составили 2 048 654 рубля 37 копеек. В индивидуальной собственности зампреда имеется жилой дом площадью 27,6 квадрата и земельный участок площадью 691 квадратный метр. Также Дмитрию Дмитриевичу принадлежит четверть доли к квартире площадью 52 квадратных метра и грузовик Hino Ranger.

Супруга Дмитрия Тетенькина заработала 1 489 735 рублей 78 копеек. В ее собственности – два гаража (23,2 и 70 квадратных метров соответственно) и 26 квадратов земли. И одна четвертая доли в квартире площадью 52 квадрата. Еще четверть доли в этой квартире принадлежит несовершеннолетнему ребенку Тетенькиных.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее сведения о своих доходах обнародовали министры правительства Амурской области и глава региона.