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67 земельных участков задекларировал зампред амурского правительства

67 земельных участков задекларировал зампред амурского правительства
Фото: astoria-tula.ru

Правительство Амурской области продолжает публиковать сведения о доходах руководящих лиц. Обнародованы декларации четырех заместителей председателя правительства: Дмитрия Тетенькина, Алексея Венглинского, Владислава Бакуменко и Сергея Тырцева. Последнему принадлежит самый длинный список имущества.

Доход Сергея Тырцева за 2017 год составил 13 207 598 рублей 51 копейку. Ему принадлежат два автомобиля – Acura MDX и Audi Q7. А также 67 земельных участков площадью от 937 до 45 925 квадратных метров; семь квартир площадью от 40,7 до 91 квадрата; два дома (48,1 и 309,9 квадрата) и три здания.

Доход супруги зампреда составил 11 863 200 рублей 92 копейки. В собственности у нее 20 квартир площадью от 30,1 до 79,9 квадрата, восемь зданий – от 80,9 до 1 010,1 квадрата и два нежилых здания. В семье есть два несовершеннолетних ребенка, в пользовании каждого из них находятся по две квартиры площадью 74 и 91 квадратный метр соответственно.

За 2016 год Сергей Тырцев задекларировал доход в размере 83 646 852 рублей. В его собственности тогда было более 60 земельных участков, по большей части площадью больше 1 000 квадратных метров.

42-летний Сергей Тырцев родился в Хабаровске, получил экономическое образование, возглавлял банки, а с 5 октября 2015 года был назначен заместителем председателя правительства Амурской области.

Декларации других зампредов и их жен, в отличие от 12-страничного документа Сергея Тырцева, занимают всего по два листа. Владислав Бакуменко задекларировал за 2017 год доход в размере 2 520 384 рублей 12 копеек. У Владислава Владимировича есть половина доли в земельном участке площадью 1 355 квадратов, 2/8 доли земельного участка площадью 142 квадрата, а также квартира площадью 64,7 квадрата, находящаяся в совместной собственности. На праве индивидуальной собственности Владиславу Бакуменко принадлежат только гараж (24,6 квадрата), автомобиль Hyundai ix35 и мотоцикл ZF-KY ZF200-3.

Супруга Владислава Бакуменко за год заработала 168 127 рублей 59 копеек. Вместе с мужем она владеет земельным участком и квартирой.

Алексей Венглинский задекларировал 2 064 078 рублей 22 копейки. В индивидуальной собственности Алексея Викторовича имеется три земельных участка – от 24 до 1 000 квадратов; квартира площадью 49 квадратных метров, жилой дом площадью 161,7 квадрата и гараж площадью 23,7 квадрата. В сведениях о доходах Алексея Венглинского есть информация о наружных сетях водоснабжения протяженностью 29,5 метра, которые находятся в индивидуальной собственности. Есть у зампреда и автомобиль – это внедорожник Mitsubishi Pajero.

Супруга Алексея Викторовича указала в декларации доход в размере 637 890 рублей 69 копеек и легковушку Toyota Ractis. В семье растет несовершеннолетний ребенок. В пользовании членов семьи Венглинского находится квартира площадью 49 квадратных метров.

Доходы Дмитрия Тетенькина составили 2 048 654 рубля 37 копеек. В индивидуальной собственности зампреда имеется жилой дом площадью 27,6 квадрата и земельный участок площадью 691 квадратный метр. Также Дмитрию Дмитриевичу принадлежит четверть доли к квартире площадью 52 квадратных метра и грузовик Hino Ranger.

Супруга Дмитрия Тетенькина заработала 1 489 735 рублей 78 копеек. В ее собственности – два гаража (23,2 и 70 квадратных метров соответственно) и 26 квадратов земли. И одна четвертая доли в квартире площадью 52 квадрата. Еще четверть доли в этой квартире принадлежит несовершеннолетнему ребенку Тетенькиных.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее сведения о своих доходах обнародовали министры правительства Амурской области и глава региона.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    4 часа назад

    заработал тяжким трудом, гнида

  • Викча

    Викча
    3 часа назад

    И все бедным мало....когда ж вы нажретесь то

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    20 хат на честно заработанные?!!

  • Страйкер

    Страйкер
    3 часа назад

    Глядишь, прокуратура вдруг и заинтересуется, слугой народа

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    они интересуются только по команде

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Фамилия соответствует-Тырцев. ))))))

  • Belka_89

    Belka_89
    3 часа назад

    Офигеть....Доход лям в месяц? Откуда?

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    67 земельных участков, на двоих 27 квартир, здания... чиновникам запрещено заниматься коммерческой деятельностью.. а за зп, я так понимаю он лет 100 работать без выходных должен, что бы все это купить..

  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад

    Ну и рожи :(

  • Сентябрь

    Сентябрь
    3 часа назад

    Сообразно природе человеку немного надо.

    Все эти тырцевы, бакуменки, тетенькины, козловы дяденькины , наверно, не знают, что принадлежать им будет всегда только 2кв.м. Остальное конфискуют, изымут, отнимут, экспроприируют-это уж как им больше нравится.

  • архаровец77

    архаровец77
    3 часа назад

    20 квартир!!!! одну бы оплатиь за 20 лет.

  • Кварц

    Кварц
    3 часа назад

    А что нельзя законным и честным путем заработать нормальные деньги? Написано же, что в банке человек работал. Одни берут кредиты, другие их дают. Одни деньги теряют - другие зарабатывают. Комуне нравится, получайте экономическое образование, докажите свою состоятельность и зарабатывайте себе хоть на 90 квартир и 1500 участков. Сейчас это никому не возбраняется. Получай доход, плати налоги и пользуйся заработанным. Кто лучше кулак или пролетариат? По мне лучше - кулак, он работает сам и умеет организовать на работу других. А у пролетария кроме драных штанов и красного плаката нет ничего. Ну еще орет на митингах, что его детям есть нечего.

  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Вот Коротков Л. бывший наш губернатор,всё нищим представлялся,в аренду квартиру снимал,а сейчас где,все знают,и ничего и судили его,вся правда на его стороне,да много таких примеров.А тут честно всё представили.

  • архаровец77

    архаровец77
    3 часа назад

    да знаем мы про эти сказки про честно заработаные деньги.

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Кварц

    А что нельзя законным и честным путем заработать нормальные деньги?



    Нельзя.

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Хватает людей, которые в залог за кредиты отдают дома, деньги и квартиры. Потом их можно не задорого приобретать и перепродавать. В чем криминал?

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Если я сегодня за 4 млн продам свою квартиру, положу деньги под 10% депозит, то через 10 лет у меня будет 10 млн. А если вложить не 4 млн, а 50? Считайте сами. Мне лень.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Кварц

    Хватает людей, которые в залог за кредиты отдают дома, деньги и квартиры. Потом их можно не задорого приобретать и перепродавать. В чем криминал?



    В % за кредиты.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Кварц

    Если я сегодня за 4 млн продам свою квартиру, положу деньги под 10% депозит, то через 10 лет у меня будет 10 млн. А если вложить не 4 млн, а 50? Считайте сами. Мне лень.



    А ты никогда деньги в сбербанк СССР не ложил?

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    господи кто нами управляет

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    В банках никогда не заработаешь деньги,положишь на 10 лет 4 млн и получишь на 1 кг конфет через 10 лет,это уже проходили.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Банкиры это пиявки и рожи соответствуют профессии. Эта каста не производит а сидит на шее обывателя/поэтому в кризис их первыми режут.

  • СКР

    СКР
    2 часа назад

    Maikl

    67 земельных участков, на двоих 27 квартир, здания... чиновникам запрещено заниматься коммерческой деятельностью.. а за зп, я так понимаю он лет 100 работать без выходных должен, что бы все это купить..



    Читай новость внимательно! До того как стать чиновником он работал в банковском секторе! Никто и не говорит, что это все он заработал на госслужбе!

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Нормальный доход от 250 тысяч в месяц. А то привыкли жить на тридцатку и ноете.

  • СКР

    СКР
    2 часа назад

    Tуман

    Нормальный доход от 250 тысяч в месяц. А то привыкли жить на тридцатку и ноете.



    Ага, и хотят чтобы все также жили!

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    СКР
    Maikl

    67 земельных участков, на двоих 27 квартир, здания... чиновникам запрещено заниматься коммерческой деятельностью.. а за зп, я так понимаю он лет 100 работать без выходных должен, что бы все это купить..



    Читай новость внимательно! До того как стать чиновником он работал в банковском секторе! Никто и не говорит, что это все он заработал на госслужбе!


    Читал, внимательно!!! В статье так же не написано, что это все он заработал, до того как стал чиновником... как минимум, он должен объяснить, наличие всего этого имущества.. если оно легально, вопросов , нет...

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад



    Доход Сергея Тырцева за 2017 год составил 13 207 598 рублей 51 копейку.



    Тырцев живет в Москве. Получает больше ляма в месяц.

    13 207 598 руб это почти в 6 раз больше чем официальный доход губернатора за 2017 год!.

    А кто нибудь в курсе, что делает Тырцев для области за такое бабло?

  • СКР

    СКР
    1 час назад

    Читай внимательно! Указывается доход, а не зарплата!!! А к доходам относится в том числе и средства полученные от сдачи той же недвижимости в аренду, проценты по вкладам в банках итд.

    А насчет имущества то при поступлении на госслужбу подаются сведения о нем, а указывать источник его появления госслужащий не обязан! А вот в процессе госслужбы если он обзавелся новым имуществом то он указывает источник его появления!

  • СКР

    СКР
    1 час назад

    АКЦИОнер



    Доход Сергея Тырцева за 2017 год составил 13 207 598 рублей 51 копейку.



    Тырцев живет в Москве. Получает больше ляма в месяц. Это почти в 6 раз больше чем официальный доход губернатора.

    А кто нибудь в курсе, что делает Тырцев для области за такое бабло?



    Для особо одаренных еще раз объясню! В декларации указывается ОБЩИЙ ДОХОД, А НЕ ТОЛЬКО ЗАРПЛАТА!!!!

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    пора разогнать эту гнилую команду Козлова

  • Atlas

    Atlas
    1 час назад

    В банках нормальные бонусы могут платить. Завидуйте, но мозг держите включенным.))

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    В 2015 году декларация у Тырцева намного скромнее была.http://www.amur.info/news/2016/05/16/111110

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    а бонусы платят потому что народ обирают как липку?

  • Леонид 67

    Леонид 67
    1 час назад

    Выдержка из статьи АИ об итогах декларационной компании за 2016 год:"... самым богатым оказался Сергей Тырцев: он заработал 83 646 852 рубля..." Ключевое слово в ней ЗАРАБОТАЛ! Непосильным трудом...

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 час назад

    Поинтересуйтесь сколько земельных участков у Игореши Горевого...Бывшего министра туризма. Земельные участки пол шумок тогда правительство разбирало с космической скоростью. Коррупция? несомненно..Игореня сидит? Нет...А чего мы тогда ждем что добрый дядя прокурор заберет у этого Тырцева украденное? Или у него у самого совесть проснется?...врядли)))

  • гомункулус

    гомункулус
    1 час назад

    Товарищи, теперь мы все увидели как выглядит мировое зло.Это буржуй и кровосос на теле народа-гражданин тырцев!!! Как-то не совсем приятно, что у руля нашей области стоит эдакий субъект

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

  • Пальмочка

    Пальмочка
    51 минута назад

    Я так понимаю, что Тырцев пришел на должность зампреда очень богатым человеком. И сейчас его основной источник дохода не зарплата зампреда, а как раз доход от использования всего этого имущества.

  • троль здесь

    троль здесь
    47 минут назад

    Леонид 67

    Выдержка из статьи АИ об итогах декларационной компании за 2016 год:"... самым богатым оказался Сергей Тырцев: он заработал 83 646 852 рубля..." Ключевое слово в ней ЗАРАБОТАЛ! Непосильным трудом...



    умеет же человек работать

  • троль здесь

    троль здесь
    46 минут назад

    АКЦИОнер



    Доход Сергея Тырцева за 2017 год составил 13 207 598 рублей 51 копейку.



    Тырцев живет в Москве. Получает больше ляма в месяц.

    13 207 598 руб это почти в 6 раз больше чем официальный доход губернатора за 2017 год!.

    А кто нибудь в курсе, что делает Тырцев для области за такое бабло?



    тырцевы нашу область с кален подымают

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    46 минут назад

    А чего в защитниках только три тролля и те без истории вовсе?

    Это такое общественное мнение?

    Очевидно очень честный и порядочный чел.

  • дед

    дед
    36 минут назад

    ещё Минимущества нет!

  • oenesterov

    oenesterov
    33 минуты назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    А чего в защитниках только три тролля и те без истории вовсе?



    я воздержался :)



  • V.M.

    V.M.
    32 минуты назад

    Набросились... Может, это 67 дальневосточных гектаров,

    который подымут нашу область на недосягаемый уровень.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    32 минуты назад

    А зачем ему власть???

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    22 минуты назад

    Raf Rafovich

    А зачем ему власть???



    Резонный вопрос.

    Обожравшийся до отрыжки чиновник копытить работу не станет.

    Просто будет лениво лакомые кусочки присматривать да под себя подгребать.

  • Инагуратор

    Инагуратор
    20 минут назад

    oenesterov

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    А чего в защитниках только три тролля и те без истории вовсе?



    я воздержался :)



    а че так

    нестеров

    да как родной уже тут

  • Инагуратор

    Инагуратор
    16 минут назад

    стоп

    а че то с моими комментами не так

    но вот же мелкий гаденышь

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 минута назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста. 19 минут назад

    Raf Rafovich

    А зачем ему власть???

    Резонный вопрос.

    Обожравшийся до отрыжки чиновник копытить работу не станет.

    Просто будет лениво лакомые кусочки присматривать да под себя подгребать..

    Что то это мне напоминает...

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