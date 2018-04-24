Теплый день с грозами и слабым дождем: прогноз погоды в Приамурье на 25 апреля

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В Амурской области 25 апреля установится переменная облачность. Местами пройдут слабые осадки в виде дождя, по северу дождь будет с мокрым снегом, днем местами ожидаются грозы.

Юго-западный ветер, переходящий на северо-западный разгонится до 2-7 метров в секунду, ночью местами его порывы достигнут 10-15 метров в секунду, днем – 3-8 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду. Температура ночью составит 5…10 градусов тепла, местами понижаясь до минус 5. Днем термометры покажут 21…26 градусов выше нуля, местами – плюс 11…16, в Тындинском, Сковородинском районах будет плюс 4….9.

В Благовещенске установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Юго-западный ветер ночью наберет скорость 6-11 метров в секунду, днем – 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 8…10 градусов, днем – плюс 25….27, сообщает Амурский гидрометцентр.