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сегодня, 14:37 3

Жители Благовещенска и Прогресса должны энергетикам 38 миллионов рублей

Жители Благовещенска и Прогресса должны энергетикам 38 миллионов рублей
Фото: vestifinance.ru

В филиале «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» подвели итоги сбытовой деятельности за 1 квартал 2018 года. Как было отмечено, растет задолженность перед энергетиками у физических лиц.

Самой проблемной категорией неплательщиков остается население Благовещенска и поселка Прогресс. Их задолженность по сравнению с 1 кварталом 2017 года возросла на 8,8 миллиона рублей. Она составила около 38,7 миллиона рублей, из которых 25,3 миллиона – просроченная задолженность.

Больше 6 миллионов рублей должны за теплоснабжение и горячую воду организации и предприятия, объявившие себя банкротами. Из них за ООО «Городок» числится долг в размере 1,5 миллиона рублей, за ООО «Хуа Син» – 0,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Дальневосточной генерирующей компании.

«В предстоящий период самыми главными направлениями нашей работы станут такие группы потребителей, как "Население" и "Прочие". Мы планируем продолжить адресную работу, используя все возможные средства воздействия на должников – от уведомлений о задолженности до совместных рейдов с судебными приставами», – отметил заместитель директора по сбытовой деятельности Евгений Киреев.

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#финансы #энергетика

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    У меня сосед алкаш не платит ни за электричество, ни за газ, ни за квартиру и живёт прекрасно один в "трёшке".

    А я на один день просрочу платёж 500 рублей в ДЭК, так мне сразу угрожающие звонки поступают об отключении.

    Что-то я не совсем понимаю, почему соседу "краники" не перекрывают? У него совокупный долг более 200 тысяч.

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Надо бы снизить тариф на электроэнергию,и число задолжников уменьшится,или помощь оказать.Ведь будем же оказывать помощь нашим олигархам.

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