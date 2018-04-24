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На набережной Благовещенска ребенок получил тяжелые травмы

На набережной Благовещенска ребенок получил тяжелые травмы
Фото: instagram.com

Вечером 22 апреля на набережной Благовещенска произошел несчастный случай с 7-летним мальчиком. Ребенок получил переломы обеих рук, неудачно прокатившись на гироскутере. О происшествии в социальных сетях рассказала старшая сестра мальчика.

«Мы пошли гулять, подошли к прокату возле горпарка. Я взяла себе велосипед, ему – гироскутер с ручкой. Первые полчаса он хорошо ехал, потом как-то… Не знаю, как это случилось. Он набрал скорость. Я ему кричала, у него, видимо, ветер в ушах, он не слышал. То ли он затормозил… Он потом рассказал, что гироскутер начал пищать. Он говорит: я не знал, что если пищит, значит – нужно тормозить. И, видимо, потерял равновесие. Упал на кисти рук, на тыльную сторону, и сломал два запястья», – рассказала сестра мальчика ИА «Амур.инфо».

После случившегося пострадавшему складывали кости под общим наркозом. Сейчас ребенок в гипсе. Амурчанке также стало известно, что в тот день с гироскутеров на набережной падали и другие дети.

Куда-либо семья пока не обращалась: люди считают, что не смогут ничего доказать.

Просмотров всего: 4346

#дети #происшествия

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Комментарии
Показать все (29) Обсудить на форуме
  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    5 часов назад

    а что нужно доказывать? переломы? и обращаться должны не родственники, а медики, полиции пусть и рассказывают как и что, а уж те пусть доказывают

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    натоониидети

  • Tehnik

    Tehnik
    5 часов назад

    Зачем куда-то обращаться? Ответственность полностью на родителях.

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    прилюдно

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Сестру выпороть и лишить пожизненно права участвовать в выборах Президента.

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    когда в прокат дают авто, то проверяют вод.уд-е... По идее прокатчики должны спрашивать (и проверять) умение управлять гироскутером у желающих. Ну и плюс ко всему, почему бы не обязывать одевать защиту при пользовании гирофакингскутером?

  • 89146186960

    89146186960
    4 часа назад

    сестра заранее отмазала пацана от армии)). Мальчику скорейшего выздоровления, родителям - терпения.

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    89146186960

    сестра заранее отмазала пацана от армии)). Мальчику скорейшего выздоровления, родителям - терпения.



    Инесса всегда права.



  • Куратор

    Куратор
    4 часа назад

    Новость из серии...Купили водички в магазине, а ребенок когда пил, подавился. Нужно проверить продавцов воды. Срочно! Сестре-, патсану выздоровления.

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    пацану конфету-девку замуж

  • проходил мимо

    проходил мимо
    4 часа назад

    Tehnik

    Зачем куда-то обращаться? Ответственность полностью на родителях.



    Именно.

    А всем кто собирается приобрести гироскутер рекомендую сходить в травматологию на экскурсию, спросить сколько за сезон асов привозят

  • ФИО

    ФИО
    4 часа назад

    Может еще удостоверения на скакалки выдавать? Ну мало ли, ноги запутаются или шнурок не по той траектории пойдет. От дурости не спасут никакие удостоверения и формальные инструктажи. Что падать больно и что есть такой момент инерции, ребенок должен знать. Мы, в свое время, этот закон физики изучили на собственных синяках. Современные слишком опекаемые дети часто не знают азов собственной безопасности. А любители истерить по любому детскому травматизму, лишь усугубляют ситуацию – опекать начинают еще тщательнее. Смешно наблюдать как мамашки контролируют каждый шаг своих чад на дворовых площадках. Но соломку везде не подстелешь. Вытащите своих детей из "цветочных горшков на подоконнике", дайте им возможность получать мелкие травмы (синяки, ссадины - нормальные явления детства и незаменимый опыт, что жизнь полна острых углов и колдобин), чтобы застраховать от более крупных.

  • DeamonX

    DeamonX
    4 часа назад



    также стало известно, что в тот день с гироскутеров на набережной падали и другие дети



    да вы что!? в такое сложно поверить

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Есличо, то никуда обращаться не надо.

    По факту травмы у ребёнка полиция автоматически проводит проверку и выносит решение о возбуждении, либо отказе...

    Прокатчики гироскутеров, обычно, инструктируют желающих покататься.

    По крайней мере, так было в прошлом году лично с нами.

    Ни разу без инструктажа не дали.

    Пацану скорейшего выздоровления!

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Ни разу не катался, надо попробовать.

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    alex 3

    Ни разу не катался, надо попробовать.



    На больничный надо?



  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    4 часа назад

    Tуман

    alex 3

    Ни разу не катался, надо попробовать.



    На больничный надо?



    Руки мешают.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    Пит-стопа что нужно доказывать? переломы? и обращаться должны не родственники, а медики, полиции пусть и рассказывают как и что, а уж те пусть доказывают


    Вот тоже не поняла,

    А что доказывать то надо?

  • Смуса

    Смуса
    3 часа назад

    никто ничего доказывать или куда-то обращаться не хочет, потому что полностью понимают, что это вина самих взрослых. а амуринфо как обычно приукрасили статью

  • werta

    werta
    3 часа назад

    "Амурчанке также стало известно, что в тот день с гироскутеров на набережной падали и другие дети."

    да это же заговор гироскутеров против людей, срочно проверку провести

  • matushka

    matushka
    3 часа назад

    У нас в школе мальчик в баскетбол играл и сломал обе руки, не смог вовремя остановиться

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    В Поярково ворота на малыша упали. Это уже по Стивену Кингу получается.

  • Daniil

    Daniil
    2 часа назад

    Нормально для пацана в таком возрасте, сам ломал, знаю

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Daniil

    Нормально для пацана в таком возрасте, сам ломал, знаю



    Я тоже с третьего этажа на стройке с зонтиком прыгал.



  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 часа назад

    переломы лучевых костей в типичном месте.

    ломали, ломают и будут ломать руки.

    что кто кому хочет доказать?

    смешные люди.

    учите лучше своих детей осторожности, тогда и травм будет поменьше.

  • Папайя

    Папайя
    2 часа назад

    Все падают,просто пацан упал не удачно... никто не виноват

  • Папайя

    Папайя
    2 часа назад

    Неудачно...

  • СКР

    СКР
    2 часа назад

    Папайя

    Все падают,просто пацан упал не удачно... никто не виноват



    Не, сейчас мамашки первым делом ищут виноватых! Все виноваты, но только не они и не их ребенок!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    СКР
    Папайя

    Все падают,просто пацан упал не удачно... никто не виноват



    Не, сейчас мамашки первым делом ищут виноватых! Все виноваты, но только не они и не их ребенок!


    Вас тоже мамашка родила.

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