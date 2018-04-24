На набережной Благовещенска ребенок получил тяжелые травмы

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Вечером 22 апреля на набережной Благовещенска произошел несчастный случай с 7-летним мальчиком. Ребенок получил переломы обеих рук, неудачно прокатившись на гироскутере. О происшествии в социальных сетях рассказала старшая сестра мальчика.

«Мы пошли гулять, подошли к прокату возле горпарка. Я взяла себе велосипед, ему – гироскутер с ручкой. Первые полчаса он хорошо ехал, потом как-то… Не знаю, как это случилось. Он набрал скорость. Я ему кричала, у него, видимо, ветер в ушах, он не слышал. То ли он затормозил… Он потом рассказал, что гироскутер начал пищать. Он говорит: я не знал, что если пищит, значит – нужно тормозить. И, видимо, потерял равновесие. Упал на кисти рук, на тыльную сторону, и сломал два запястья», – рассказала сестра мальчика ИА «Амур.инфо».

После случившегося пострадавшему складывали кости под общим наркозом. Сейчас ребенок в гипсе. Амурчанке также стало известно, что в тот день с гироскутеров на набережной падали и другие дети.

Куда-либо семья пока не обращалась: люди считают, что не смогут ничего доказать.