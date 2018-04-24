Из-за пожаров в Приамурье отменены все внутренние авиарейсы

Фото: aviales.org

В Амурской области отменены все внутренние авиарейсы. Авиационная техника, ранее совершавшая пассажироперевозки, теперь задействована в тушении лесных пожаров и патрулировании. Ситуация с распространением огня в регионе по-прежнему остается сложной.

Внутренние авиарейсы приостановлены на неопределенный срок, до стабилизации пожарной обстановки в регионе, проинформировали в Амурском центре ГЗ и ПБ. Перевозкой воздушным транспортом пассажиров на местных воздушных линиях занимается Амурская авиабаза. Одни и те же воздушные средства перевозят людей, а также задействованы в защите лесов от пожаров и авиационной охране лесов, включая тушение лесных пожаров с воздуха, говорится на сайте учреждения.

За сутки в регионе зарегистрировано 28 природных пожаров на площади 27 тысяч гектаров, из которых 5 ликвидировано и 3 локализовано. К тушению привлечены 873 человека и 136 единиц техники. Для усиления группировки сил по тушению горимых территорий проведена переброска огнеборцев в Зейский, Мазановский, Завитинский районы.

С 24 апреля на тушении в Мазановском и Ромненском районах работают два вертолета Минобороны. В Ромненском районе вертолет будет доставлять группы огнеборцев в труднодоступные районы, где сейчас действует пожар. Еще один военный борт направлен в Мазановский район, где в настоящее время действует один из крупных лесных пожаров. На его тушение привлекли 84 человека и 7 единиц техники.

Идет усиление группировки спасателей в Архаринском районе. Действующий пожар на территории Хинганского заповедника, помимо амурчан, тушат 10 огнеборцев из Республики Хакасия. Вечером 23 апреля туда прибыло еще 15 человек из этого региона. Во вторник, 24 апреля, на тушении будут работать самолет БЕ–200 и вертолет Ми–8.

На данный момент угрозы населенным пунктам области нет. Об этом доложили губернатору на заседании регионального штаба по тушению лесных пожаров и палов.

«Сейчас руководителям на местах необходимо приложить максимум усилий для своевременной ликвидации пожаров и недопущению распространения огня на населенные пункты. Впереди майские праздники, когда амурчане традиционно выезжают на отдых и свои дачные участки, и наша задача быть готовыми к возможным возгораниям. Для этого – полная мобилизация, профилактика, работа с населением», – сказал Александр Козлов.

Разъяснительная работа с амурчанами на территориях области уже ведется. На штабе прозвучало, что за сутки было составлено 83 административных протокола. Всего с начала пожароопасного периода составлено 2 235 протоколов, установлено 33 виновника палов. Помимо штрафов, им будет предъявлены иски о возмещении затрат, связанных с тушением возникших пожаров.

ГУ МЧС России по Амурской области и его структурные подразделения переведены в режим функционирования «чрезвычайная ситуация». На территории Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, а в Благовещенске и Архаринском районе – режим ЧС.