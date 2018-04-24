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сегодня, 13:21 0

Мошенники вынуждали амурчанку перевести им 300 тысяч рублей

Мошенники вынуждали амурчанку перевести им 300 тысяч рублей
Фото: vsluh.ru

Благовещенская полиция разбирается в происшествии: неизвестные пытались вынудить женщину перевести им 300 тысяч рублей. Амурчанка проявила бдительность и не попалась на уловку.

Предварительно установлено, что женщине с неизвестного номера позвонил мужчина, который представился ее сыном. По голосу амурчанке показалось, что это действительно ее сын. Злоумышленник сказал, что с ним случилась неприятность и ему нужна финансовая помощь. После этого трубку взял другой мужчина и, представившись юристом, сообщил, что для разрешения вопроса необходимо перевести 300 тысяч рублей. Однако женщина вместо этого связалась по телефону со своим сыном. Выяснилось, что ничего подобного с ним не происходило.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Амурская полиция напоминает: при получении сообщения о неприятности, случившейся с родными или близкими, нельзя поддаваться требованиям звонившего. Следует перезвонить родным и лично убедиться, все ли с ними в порядке.

«Ни в коем случае не переводите неизвестным людям деньги, не сообщайте реквизиты своей банковской карты, а также персональные данные. О фактах мошенничества незамедлительно сообщайте в полицию», – призывает пресс-служба ведомства.

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#криминал #происшествия

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