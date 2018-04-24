Амурские ушуисты завоевали 18 медалей на всероссийских соревнованиях

В Москве завершились сразу два всероссийских чемионата по ушу, в которых приняли участие 23 амурских спортсмена. В результате амурчане завоевали 18 медалей разного достоинства, в том числе семь золотых.

С 19 по 23 апреля в Московской экспериментальной школе ушу прошли два соревнования: чемпионат и первенство России по ушу-таолу и чемпионат и первенство России по ушу-саньда. Всего в них приняли участие более 700 спортсменов из 31 региона России.

В дисциплине таолу Дарья Цвилий завоевала первое место; Белла Габараева – первое и третье; Ольга Зоркальцева – первое и второе; Софья Степанова – второе и два третьих; Михаил Шедько – два вторых места; Артем Загибалов – второе и третье; Елена Зоркальцева – третье; Прохор Лаптев – третье.

В дисциплине ушу-саньда Анастасия Сячина стала чемпионкой России, а Кристина Федорова – победительницей первенства России.

По результатам этих соревнований будет сформирована сборная команда России для участия в чемпионате и первенстве Европы по ушу-таолу и ушу-саньда, которые пройдут в Москве с 14 по 20 мая. Кто из амурчан попадет в сборную, станет известно позже.