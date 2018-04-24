Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:02 0

Амурские ушуисты завоевали 18 медалей на всероссийских соревнованиях

Амурские ушуисты завоевали 18 медалей на всероссийских соревнованиях

В Москве завершились сразу два всероссийских чемионата по ушу, в которых приняли участие 23 амурских спортсмена. В результате амурчане завоевали 18 медалей разного достоинства, в том числе семь золотых.

С 19 по 23 апреля в Московской экспериментальной школе ушу прошли два соревнования: чемпионат и первенство России по ушу-таолу и чемпионат и первенство России по ушу-саньда. Всего в них приняли участие более 700 спортсменов из 31 региона России.

В дисциплине таолу Дарья Цвилий завоевала первое место; Белла Габараева – первое и третье; Ольга Зоркальцева – первое и второе; Софья Степанова – второе и два третьих; Михаил Шедько – два вторых места; Артем Загибалов – второе и третье; Елена Зоркальцева – третье; Прохор Лаптев – третье.

В дисциплине ушу-саньда Анастасия Сячина стала чемпионкой России, а Кристина Федорова – победительницей первенства России.

По результатам этих соревнований будет сформирована сборная команда России для участия в чемпионате и первенстве Европы по ушу-таолу и ушу-саньда, которые пройдут в Москве с 14 по 20 мая. Кто из амурчан попадет в сборную, станет известно позже.

Просмотров всего: 34

#спорт

распечатать


Спорт 1

Амурчане одержали победы на профессиональном турнире по ММА

Спорт 2

В Благовещенске определились победители чемпионата по бодибилдингу и фитнесу (фото)
Спорт

Благовещенцы вошли в двадцатку сильнейших на «Золотой шайбе» в Дмитрове
Общество 1

Юный амурчанин выйдет на поле с футболистами на матче чемпионата России
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь