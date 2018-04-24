В Свободном мужчина поругался с сожительницей и ударил ее ножом

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В Свободном мужчина, находясь дома, распивал спиртные напитки со своей сожительницей. Между ними возникла ссора, посыпались оскорбления, и свободненец схватил кухонный нож и ударил им в руку женщине.

В судебном заседании установили, что подсудимый нанес потерпевшей один целенаправленный удар клинком ножа в область левого надплечья. Тем самым он причинил ей тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Подсудимый виновным в совершении данного преступления признал себя полностью. Суд учел характер и степень общественной опасности совершенного умышленного преступления, относящихся к категории тяжких преступлений. Также было учтено, что подсудимый ранее не был судим. В итоге мужчине назначили два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает сайт Свободненского городского суда.