В АмГУ собираются создавать наноспутники для исследования космоса

Фото: http: russianspacesystems.ru

Амурский госуниверситет присоединится к комплексным исследованиям околоземного космического пространства. Учебное заведение вошло в список вузов, которые займутся созданием группировки научно-образовательных наноспутников. Соглашение о формировании соответствующего консорциума российских вузов было подписано в Самарском университете.

Именно Самарский университет выступил инициатором проекта, сообщается на сайте АмГУ. Помимо амурского вуза, к проекту присоединились Сибирский государственный университет науки и технологий, Омский государственный технический университет, Ижевский государственный технический университет и Ульяновский государственный университет.

Созданные университетами наноспутники будут ориентированы на комплексное исследование состояния околоземного космического пространства, а именно ионосферы и магнитосферы.

«Цель проекта – создание уникального инструмента для изучения геофизических полей и создания трёхмерных нестационарных моделей, выявления скрытых взаимосвязей, которые в перспективе могут помочь решению многих задач, например, прогнозирования стихийных бедствий – землетрясений. Для решения этой задачи Самарский университет предложил создать группировку из 4-5 спутников формата CubeSat3U», – сообщает пресс-служба Самарского университета.

Совершить запуск наноспутников планируют в 2021 году. Небольшая группировка из 4–5 аппаратов по плану должна будет создать пространственную картину состояния ионосферы – верхней части атмосферы Земли. Полученные результаты дадут толчок для начала создания первичной базы данных и формирования основы для составления прогнозов, сообщает пресс-служба АмГУ.