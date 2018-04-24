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сегодня, 11:44 0

В Благовещенске заработал бесплатный коворкинг

В Благовещенске заработал бесплатный коворкинг
Фото: admblag.ru

В Благовещенске для предпринимателей открылся новый коворкинг. Он расположился на базе Амурской областной научной библиотеки.

Посещение этого коворкинга – бесплатное. График его работы следующий: вторник-пятница – 09:00-20:00, суббота-воскресенье – 12:00-18:00. Понедельник — выходной.

Рабочее пространство создано сообществом молодых предпринимателей и студентов при поддержке отдела по делам молодежи администрации Благовещенска. Оно предназначено для всех желающих, интересующихся сферой бизнеса. Новый коворкинг подойдет для рабочих встреч, проведения мастер-классов и других мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Как отметил инициатор проекта, молодой предприниматель Иван Шумилов, создание доступных коворкинг-пространств позволит развивать деловое подрастающее поколение.

По всем вопросам сотрудничества, а также для получения пропуска нужно обращаться по телефону 8-924-842-47-77 (Иван Шумилов).

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#жизнь

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