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сегодня, 11:32 5

Свободненцы сняли видео о грубом отношении воспитателя к детям в детсаду

Свободненцы сняли видео о грубом отношении воспитателя к детям в детсаду
Фото: vk.com/svbnews

В социальных сетях появилось видео, которое, как утверждается, было снято в Свободном. Автор ролика пожаловалась, что стала очевидицей грубого отношения воспитателя к детям в детском саду.

Администраторы паблика SVB NEWS, с которым поделилась видео его автор, пишут, что на кадрах – территория детского сада по адресу: улица 40-летия Октября, 70. «Воспитатель орала на ребятишек, а одну девочку при этом еще дергала за руку, пихала и трясла за шиворот. Ребенок плачет, это отчетливо слышно на видео, до этого она трясла за шиворот девочку на самокате», – пишут администраторы паблика.

В видео девушка за кадром комментирует происходящее следующим образом: «Этот воспитатель сейчас трясет ребенка за руку. Девочка плачет, она ее трясет. Орет на нее. До этого она трясла девочку с самокатом за руку».

Видео: vk.com/svbnews

В пресс-службе министерства образования и науки Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что ситуация уже взята под контроль. «По данному факту ведомством будет проведена служебная проверка. Вместе тем сообщаем, что любые насильственные действия в отношении детей недопустимы, и в случае их выявления к нарушителям будут применены самые строгие меры», – отметили в пресс-службе.

Согласно открытым данным, по адресу: улица 40-летия Октября, 70, в Свободном находится детский сад № 38. «Ничего я пока сказать не могу, потому что сами ведем расследование, выясняем», – сообщили информагентству в этом учреждении, воздержавшись от дальнейшей беседы.

Также ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области.

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#дети #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    как платят так и работают

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    "До этого...." нормальный комментарий к непонятному фото. Можно любого чека на улице снять и прокомментировать начиная со слов "До этого он...... и все, что хочешь цепляй к этой телеге. Там видимо просто идёт война между этой родительницей и воспитателем.

  • atasy

    atasy
    1 час назад

    Я вообще на видио ничего криминального не вижу. И где трясет за шиворос судя комментарию тоже не вижу. Качество видио ужасное

  • Братеев

    Братеев
    15 минут назад

    онажемать снова стуканула

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    10 минут назад

    Подсматривать, подслушивать и стучать........

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