Свободненцы сняли видео о грубом отношении воспитателя к детям в детсаду

Фото: vk.com/svbnews

В социальных сетях появилось видео, которое, как утверждается, было снято в Свободном. Автор ролика пожаловалась, что стала очевидицей грубого отношения воспитателя к детям в детском саду.

Администраторы паблика SVB NEWS, с которым поделилась видео его автор, пишут, что на кадрах – территория детского сада по адресу: улица 40-летия Октября, 70. «Воспитатель орала на ребятишек, а одну девочку при этом еще дергала за руку, пихала и трясла за шиворот. Ребенок плачет, это отчетливо слышно на видео, до этого она трясла за шиворот девочку на самокате», – пишут администраторы паблика.

В видео девушка за кадром комментирует происходящее следующим образом: «Этот воспитатель сейчас трясет ребенка за руку. Девочка плачет, она ее трясет. Орет на нее. До этого она трясла девочку с самокатом за руку».

Видео: vk.com/svbnews

В пресс-службе министерства образования и науки Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что ситуация уже взята под контроль. «По данному факту ведомством будет проведена служебная проверка. Вместе тем сообщаем, что любые насильственные действия в отношении детей недопустимы, и в случае их выявления к нарушителям будут применены самые строгие меры», – отметили в пресс-службе.

Согласно открытым данным, по адресу: улица 40-летия Октября, 70, в Свободном находится детский сад № 38. «Ничего я пока сказать не могу, потому что сами ведем расследование, выясняем», – сообщили информагентству в этом учреждении, воздержавшись от дальнейшей беседы.

Также ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области.