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сегодня, 11:30 0

В Благовещенске выезд на шашлыки обернулся пожаром (видео)

В Благовещенске выезд на шашлыки обернулся пожаром (видео)

В благовещенских садах по 16-й линии произошел пожар. Как сообщили очевидцы, вечером компания молодых людей жарила шашлыки возле дачного домика. Во втором часу ночи строение загорелось.

Как сообщает источник – kriminal.blg – пожар случился в ночь с субботы на воскресенье. Очевидцы вызвали пожарных. В доме никого не было, поэтому никто не пострадал, но из-за ветра огонь перекинулся на соседний дом. Строение быстро потушили.

В настоящее время в Амурской области действует режим ЧС. Из-за установившейся сухой и ветреной погоды разведение огня запрещено.

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#пожары

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