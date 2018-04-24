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В Свободном особенным детям помогали преодолеть замкнутость

В Свободном особенным детям помогали преодолеть замкнутость
Фото: alekseevsk.ru

В краеведческом музее Свободного состоялось мероприятие «Поверь в себя», на которое собрали особенных детей. Им показали сказку «Колобок», в ходе которой дети участвовали в различных конкурсах. После нее всем было предложено побыть немножко волшебниками в творческих мастер-классах.

Мероприятие было организовано в рамках деятельности нового для города общественного объединения – городского совета родителей детей-инвалидов. Он начал работу в прошлом году, сообщает администрация Свободного.

«В прошлом году мы создали общество родителей особенных деток. И это мероприятие было запланировано в рамках работы нового объединения, – рассказала начальник центра социальной защиты населения Тамара Музыченко. – И нам бы хотелось, чтобы сюда влилось как можно больше родителей с детками».

«Этот праздник стал уже вторым мероприятием, организованным советом. Первое прошло в доме народного творчества, – рассказала председатель совета родителей детей-инвалидов при управлении соцзащиты Диана Казакова. – Пока единственная трудность, с которой мы столкнулись, это преодоление замкнутости семей, в которых есть особенные дети».

В организации мероприятия охотно приняли участие сотрудники музея, волонтеры-медики и члены одной из политических партий.

«Конечно, хотелось, чтобы мероприятий такого плана было больше. От партии мы тоже сделали свой небольшой вклад в этот праздник – сладкий стол для всех участников», – добавил член свободнеского политсовета партии Сергей Устюгов.

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#дети #здоровье #отдых #Свободный

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