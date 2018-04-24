В Муравьевский парк собираются привезти невесту для птенца японского журавля

В Муравьевском парке ожидается пополнение. Туда собираются привезти пару для птенца, который появился на свет в 2017 году у японских журавлей, живущих в вольере, – Кивили и Ока. Молодого журавля решили не выпускать на волю из-за травмы, которую он получил в раннем детстве.

Официального имени у птицы нет, но Сергей Рожков – сотрудник парка – ласково называет его Жорик. Жорик вылупился в 2017 году в вольере у пары Кивили и Ока, давно живущих в парке. Из двух появившихся на свет птенцов выжил только он. Когда малышу было меньше двух месяцев, он сломал клюв. Как это произошло, в парке не видели, отломленный кусочек так и не нашли. Сотрудник Сергей Рожков фактически вручную выкормил краснокнижного пернатого.

Из-за полученной травмы Жорика решили не провожать в природу, а найти ему пару. Невесту должны привезти из Окского биосферного заповедника, который находится в Рязанской области. Именно оттуда родом мама Жорика – Ока. В 2007 году парку ее подарили сотрудники Окского питомника редких видов журавлей. Возможно, новая жительница парка приедет уже в мае.

Тем временем родители Жорика снова готовы к пополнению в семье. 20 и 22 апреля в их гнезде появилось по одному яйцу. Поэтому и вылупятся они в разные дни – один будет постарше, другой помладше. В парке надеются, что в этот раз выживут оба малыша.

Кивили и Ока уже несколько раз становились родителями. Их первенец – Алим пополнил популяцию Иркутского зоопарка, туда же отправились названные в честь амурских рек Зея и Бурея, появившиеся на свет в 2015 году. Тамаки живет в Хинганском заповеднике, а годовалые журавлята Иркун и Уртуй 5 мая 2017 года были выпущены в природу в непосредственной близости от центральной усадьбы парка. Об этом говорится на официальном сайте Муравьевского парка.

Отложили яйца и две пары из трех диких краснокнижных гусей, которые также живут в вольере. В 2017 году молодые родители не стали высиживать потомство. В этом году в парке решили подстраховаться и три яйца уже увезли в специальный инкубатор. Если гуси также будут игнорировать яйца, отложенные позднее, их тоже отправят в инкубатор.

К выведению потомства готовятся и птицы, живущие на воле. Вероятнее всего, в 2018 году в парке будет три пары японских журавлей. Сотрудники отмечают, что в этом году пернатые не такие осторожные и пугливые, как в предыдущие годы. Свою роль сыграла и подкормка птиц кукурузой, которую в большом количестве заготовили в 2017 году.

«Я здесь работаю уже 4 года, и раньше, чтобы увидеть японского журавля, – так это было счастье. А сейчас я 7 штук насчитал, это все прошлогодние. Наши молодые ходят буквально в 300 метрах от меня, они расслабились. Свою роль сыграло, конечно, и то, что мы в этом году их подкармливаем кукурузой», – высказал свое мнение Сергей Рожков, сотрудник Муравьевского парка.

Сколько именно гнезд облюбовали различные пернатые от аистов до журавлей, в парке не подсчитывали, чтобы не потревожить будущих родителей.