Амурские энергетики устанавливают экспериментальные птицезащитные устройства на ЛЭП

Специалисты филиала ДРСК «Амурские электрические сети» установили на высоковольтной линии электропередачи в Ивановском районе экспериментальные птицезащитные устройства. Это позволит обезопасить птиц от поражения электрическим током, а потребителей электроэнергии – от отключений, вызванных коротким замыканием из-за жизнедеятельности пернатых.

«Линия "Полевая – Озерная" для установки системы выбрана не случайно, ее опоры – излюбленное место гнездования дальневосточного аиста. В апреле линия уже отключалась, и при осмотре мы нашли строящиеся гнезда. Защита птиц от поражения электрическим током является одним из направлений экологической политики нашей компании. Надеемся, что применение защитных устройств сократит количество аварийных отключений и минимизирует риски гибели птиц, в том числе дальневосточного аиста», – рассказал главный инженер филиала ДРСК «Амурские электрические сети» Александр Воробьев.

Аисты, которые строят гнезда на опорах, в прошлом году 65 раз стали причиной отключения электроэнергии в Амурской области, в этом году – 24 раза. Птицы селятся на опорах в Тамбовском, Константиновском, Ивановском, Михайловском, Благовещенском, Белогорском и Октябрьском районах. Значительный рост гнездования, а вместе с этим и отключений электроэнергии начали фиксировать после наводнения 2013 года.

Птицезащитные устройства представляют собой колпак из полимерного материала, устанавливаемый на изоляторы и протектор, монтируемый на провод линии. Такая система исключает случайный контакт птиц с токоведущими частями и предотвращает загрязнение изоляторов отходами жизнедеятельности птиц.