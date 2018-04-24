СМИ: президент РФ планирует совершить «решительный прорыв» в повышении уровня жизни сограждан

Фото: ria.ru

Как сообщает агентство, после инаугурации 7 мая российский лидер подпишет указ, рассчитанный на шесть лет, в котором будет расписан план «решительного прорыва» в повышении уровня жизни россиян.

Собеседники агентства добавили, что цифра в 10 триллионов появилась совсем недавно и может подвергнуться изменениям. Основные расходы запланированы на период после 2020 года, однако некоторые траты могут коснуться и 2018-го.

Bloomberg также отмечает, что эти расходы будут сопряжены с урезанием расходов, в частности в сфере обороны. Кроме того, возможно введение 4-процентного налога с продаж, однако эта мера еще не одобрена.

Подчеркивается, что информация об источниках и суммах финансирования вряд ли будет фигурировать в указе, однако увеличение расходов станет крупнейшим с 2012 года.

После победы на выборах президента России в марте 2018 года Владимир Путин заявил, что приоритетом в его следующий срок будет повышение уровня жизни россиян и обеспечение роста экономики.