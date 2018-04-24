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сегодня, 10:57 11

СМИ: президент РФ планирует совершить «решительный прорыв» в повышении уровня жизни сограждан

СМИ: президент РФ планирует совершить «решительный прорыв» в повышении уровня жизни сограждан
Фото: ria.ru

Десять триллионов рублей собирается выделить президент России на здравоохранение, образование и инфраструктуру для повышения темпов экономического роста в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает агентство, после инаугурации 7 мая российский лидер подпишет указ, рассчитанный на шесть лет, в котором будет расписан план «решительного прорыва» в повышении уровня жизни россиян.

Собеседники агентства добавили, что цифра в 10 триллионов появилась совсем недавно и может подвергнуться изменениям. Основные расходы запланированы на период после 2020 года, однако некоторые траты могут коснуться и 2018-го.

Bloomberg также отмечает, что эти расходы будут сопряжены с урезанием расходов, в частности в сфере обороны. Кроме того, возможно введение 4-процентного налога с продаж, однако эта мера еще не одобрена.

Подчеркивается, что информация об источниках и суммах финансирования вряд ли будет фигурировать в указе, однако увеличение расходов станет крупнейшим с 2012 года.

После победы на выборах президента России в марте 2018 года Владимир Путин заявил, что приоритетом в его следующий срок будет повышение уровня жизни россиян и обеспечение роста экономики.

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#жизнь #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • full

    full
    2 часа назад

    Надеюсь, фамилии этих сограждан уже известны?

  • atasy

    atasy
    2 часа назад

    Ага,и начал с повышения подоходного налога и увелечения пошлины за воу,загран паспорт и еще нескольких доков. Все для народа...

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Наконец-то заживём как олигархи...

  • specc

    specc
    1 час назад

    Снова и снова мы слышим какие-то общие слова и популизм. И самое главное, читаем: "...расходы запланированы на период после 2020 года" - а там и срок президентства истечет.

    18 лет обещаний...кто же им сегодня верит?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Это решительный прорыв невозможен печатанием денег и в существующей системе экономических отношений. Очередное дерьмо постоят, а отчитаются о миллионах квадратных метров жилья, и таких же миллионах квадратных метров.. дорог.. не погонажём же мерить, в самом то деле.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    в Рекламный.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Правительство собралось заработать на нас 600 млрд, повысив НДС

    Налоговое наступление продолжается

    http://www.mk.ru/economics/2018/04/23/pravitelstvo-sobralos-zarabotat-na-nas-600-mlrd-povysiv-nds.html

    Минфин займет у россиян «немножко» денег: 200 миллиардов рублей.

    http://www.mk.ru/economics/2018/04/23/minfin-zaymet-u-rossiyan-nemnozhko-deneg-200-milliardov-rubley.html

    ЦБ не сможет обуздать инфляцию

    Рост цен в 2018 году может составить 6-8%

    http://www.mk.ru/economics/2018/04/23/cb-ne-smozhet-obuzdat-inflyaciyu.html

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Прорыв - это хорошо, но только для прорыва нужны реальные рычаги, а не голые мечты и планы. В данных условиях такой прорыв даже пугает, такой прорыв гарантирует обнищание народа. Интересно, а что мешало ему делать прорыв раньше и что мы вообще строили все эти 18 лет его правления, неужели расчищали площадку для прорыва?!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "прорыв"... а может, не надо?...

  • andeks2017

    andeks2017
    1 час назад

    капремонт уже отменил болтун)

  • ООШШ

    ООШШ
    12 минут назад

    Главное сказать,а там куда кривая выведет,мы то знаем,не один прорыв пережили.

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