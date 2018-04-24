Амурские коммунисты приглашают отметить Первомай

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1 мая коммунисты Амурской области отметят Международный день солидарности трудящихся. В городах и районных центрах Приамурья состоятся шествия и митинги. В Благовещенске городской комитет КПРФ приглашает всех на демонстрацию.

Сбор участников начнется в 10:00 на площади Победы. В 10:30 Первомайская колонна начнет движение по улице Ленина к центральной площади. В 11:00 у памятника Ленину состоится торжественный митинг.

В Белогорске демонстрация начнется в 9:00 от локомотивного депо, в 11:00 состоится митинг на площади Победы. В Райчихинске на площади Победы состоится митинг, начало в 11:00.

«Амурский областной комитет КПРФ приглашает жителей области принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных освободительной борьбе человека труда», – говорит руководитель пресс-службы Амурского обкома КПРФ Максим Ракутин.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске 1 мая свое шествие проведут также трудовые коллективы и организации города, представители политических партий и общественных организаций. Формирование праздничных колонн состоится с 11:15 до 11:30 в районе перекрестка улиц Шевченко и Ленина. В полдень на площади Ленина состоится митинг.