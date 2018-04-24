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сегодня, 10:51 15

Амурские коммунисты приглашают отметить Первомай

Амурские коммунисты приглашают отметить Первомай
Фото: www.yuga.ru

1 мая коммунисты Амурской области отметят Международный день солидарности трудящихся. В городах и районных центрах Приамурья состоятся шествия и митинги. В Благовещенске городской комитет КПРФ приглашает всех на демонстрацию.

Сбор участников начнется в 10:00 на площади Победы. В 10:30 Первомайская колонна начнет движение по улице Ленина к центральной площади. В 11:00 у памятника Ленину состоится торжественный митинг.

В Белогорске демонстрация начнется в 9:00 от локомотивного депо, в 11:00 состоится митинг на площади Победы. В Райчихинске на площади Победы состоится митинг, начало в 11:00.

«Амурский областной комитет КПРФ приглашает жителей области принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных освободительной борьбе человека труда», – говорит руководитель пресс-службы Амурского обкома КПРФ Максим Ракутин.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске 1 мая свое шествие проведут также трудовые коллективы и организации города, представители политических партий и общественных организаций. Формирование праздничных колонн состоится с 11:15 до 11:30 в районе перекрестка улиц Шевченко и Ленина. В полдень на площади Ленина состоится митинг.

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#партии #праздники

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    да какие это коммунисты-Ленин в гробу переворачивается

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    А на шашлыки во сколько едем? Где сбор?

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Солидарность трудящихся всех стран,это то ,что сейчас нам не хватает,хорошее мероприятие,я за!

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    щас Кобызов приедет из Таиланда и заклеймит позором всех буржуев

  • vertex

    vertex
    1 час назад



  • СКР

    СКР
    1 час назад



    Главный амурский коммунист хорошо отдохнул перед Первомаем!

  • Инагуратор

    Инагуратор
    1 час назад

    Пфе. В Таиланде нищеброды отдыхают.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    А в Южной Корее, крепкие хозяйственники))

  • Victrix

    Victrix
    28 минут назад

    vertex

    А в Южной Корее, крепкие хозяйственники))



    Крепкие хозяйственники отдыхают на восьмерке.

  • Tуман

    Tуман
    13 минут назад

    Инагуратор

    Пфе. В Таиланде нищеброды отдыхают.



    Согласен. Лично я люблю в Италии отдыхать.



  • Tуман

    Tуман
    11 минут назад

    Victrix

    Крепкие хозяйственники отдыхают на восьмерке.



    Крепкие хозяйственники отдыхают на молодых девушках. Некоторые и на молодых парнях, кому что больше нравится.



  • Victrix

    Victrix
    8 минут назад

    Tуман

    Где сбор?



    На Мальте.

  • Victrix

    Victrix
    4 минуты назад

    Tуман

    Инагуратор

    Пфе. В Таиланде нищеброды отдыхают.



    Согласен. Лично я люблю в Италии отдыхать.



    Южная Италия абсолютно нищая территория, расположенная в горах. В горных деревнях отсутствуют все блага цивилизации, включая связь и нормальную еду, зато процветает мафия....

  • Tуман

    Tуман
    4 минуты назад

    Victrix

    Tуман

    Где сбор?



    На Мальте.



    Раньше после демонстрации ехали в лес, готовили шашлыки, пили водку-вино-пиво, тискали девчонок в кустиках. Необходимо поддерживать традиции.



  • Tуман

    Tуман
    3 минуты назад

    Victrix

    Tуман

    Инагуратор

    Пфе. В Таиланде нищеброды отдыхают.



    Согласен. Лично я люблю в Италии отдыхать.



    Южная Италия абсолютно нищая территория, расположенная в горах. В горных деревнях отсутствуют все блага цивилизации, включая связь и нормальную еду, зато процветает мафия....



    Эрудит.



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