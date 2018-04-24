24 апреля в Благовещенске завершается отопительный сезон

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Во вторник, 24 апреля, в Благовещенске завершен отопительный сезон 2017-2018 года для жилищного фонда. Такое решение приняла городская администрация в связи с погодными условиями: на территории областного центра наступил период устойчивых среднесуточных температур более +8 градусов.

Постановление о завершении отопительного сезона было подписано в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, сообщает пресс-служба городской администрации.

24 апреля основной теплоноситель будет отключен для жилых домов. Решение об отключении от отопления объектов социального назначения примут руководители этих учреждений, исходя из температурных показателей наружного воздуха и температурных показателей внутри помещений.