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сегодня, 10:32 11

24 апреля в Благовещенске завершается отопительный сезон

24 апреля в Благовещенске завершается отопительный сезон
Фото: Krd.ru

Во вторник, 24 апреля, в Благовещенске завершен отопительный сезон 2017-2018 года для жилищного фонда. Такое решение приняла городская администрация в связи с погодными условиями: на территории областного центра наступил период устойчивых среднесуточных температур более +8 градусов.

Постановление о завершении отопительного сезона было подписано в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, сообщает пресс-служба городской администрации.

24 апреля основной теплоноситель будет отключен для жилых домов. Решение об отключении от отопления объектов социального назначения примут руководители этих учреждений, исходя из температурных показателей наружного воздуха и температурных показателей внутри помещений.

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#ЖКХ #погода

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Ура!!! лучше одеться,если немного будет холодно,чем топить улицы,правильное решение для жилых домов.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    А оставшийся уголь раздать бабушкам в деревяшках, а то всё равно растащат и продадут эффективные менеджеры.

  • Blonda

    Blonda
    2 часа назад

    Ну слава богу

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    Выключают отопление, жди холодов - это уже такая народная примета. Вот если бы МКД были оборудованы тепловыми датчиками наружней температуры проблем с перетопом в межсезонье не возникало.

  • Татьяна90

    Татьяна90
    2 часа назад

    Капец...сейчас мерзнуть начнем(

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Так! Ну где вы, нытики? За поп-корном идти?

  • Инагуратор

    Инагуратор
    1 час назад

    Надо отметить это дело

  • Инагуратор

    Инагуратор
    1 час назад

    Дядя Саша

    Выключают отопление, жди холодов - это уже такая народная примета. Вот если бы МКД были оборудованы тепловыми датчиками наружней температуры проблем с перетопом в межсезонье не возникало.



    в европе аналоги наших управляек постоянно мечутся на вкл выкл

    деньги жильцов берегут

    у нас хрен там

    сколько вот в жаре мучались, а щас еще и плати за это "удовольствие"

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Ещё за электроэнергию платить будешь))), не Москва, снова не запустят при холодах. Будешь обогревать картонные домики с электрообогревом и работать на раннее детище рыжего.

  • Ser_86

    Ser_86
    1 час назад

    Дядя Саша

    Выключают отопление, жди холодов - это уже такая народная примета.



    Ясен пень холоднее на улице станет. Сейчас батареи в домах кипяток, все открывают окна и греют улицу. Отопление отключат и улицу никто греть не будет ;-)))))

  • Братеев

    Братеев
    36 минут назад

    +26 батареи горячие-это норм для мэра-экономиста

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