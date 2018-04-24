В Благовещенске утром загорелась пекарня (видео)

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Утром 24 апреля в Благовещенске пожарные выезжали по адресу: улица Трудовая, 254. Горело здание, где расположена пекарня. Информация о происшествии появилась в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение о возгорании в двухэтажном здании поступило в 06:58. К прибытию пожарных горела кровля. Уже в 07:29 пожар был ликвидирован. На месте работали четыре боевых расчета пожарных подразделений, а также дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ.

По факту пожара проводится разбирательство, выясняются его причина, обстоятельства, а также последствия. Информации о пострадавших нет.

Видео: instagram.com/blag_dtp