С участниками Парада Победы в Белогорске поработали психологи

Фото: пресс-служба ВВО

Впервые в Приамурском объединении Восточного военного округа психологи работали с участниками Парада Победы. Специалисты изучили участников и подготовили рекомендации командирам по психологической совместимости личного состава парадных расчетов.

Кроме того, военные психологи организовали психологическое сопровождение военнослужащих в ходе многочисленных тренировок подготовки к параду.

Не остались без внимания и юнармейцы. Дети, участвующие в торжественном прохождении, по желанию получают квалифицированные советы и помощь от армейских психологов. Помощь направлена на сплочение коллектива юных патриотов. Кроме того, ребят учат приемам саморегуляции.

В Параде Победы, который пройдет в Белогорске в честь 73-й годовщины Великой Победы, планируют задействовать около 1 300 военнослужащих и 25 единиц военной техники. Это максимальное количество войск, привлекаемое к параду за всю историю Приамурского объединения Восточного военного округа.