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сегодня, 10:10 5

С участниками Парада Победы в Белогорске поработали психологи

С участниками Парада Победы в Белогорске поработали психологи
Фото: пресс-служба ВВО

Впервые в Приамурском объединении Восточного военного округа психологи работали с участниками Парада Победы. Специалисты изучили участников и подготовили рекомендации командирам по психологической совместимости личного состава парадных расчетов.

Кроме того, военные психологи организовали психологическое сопровождение военнослужащих в ходе многочисленных тренировок подготовки к параду.

Не остались без внимания и юнармейцы. Дети, участвующие в торжественном прохождении, по желанию получают квалифицированные советы и помощь от армейских психологов. Помощь направлена на сплочение коллектива юных патриотов. Кроме того, ребят учат приемам саморегуляции.

В Параде Победы, который пройдет в Белогорске в честь 73-й годовщины Великой Победы, планируют задействовать около 1 300 военнослужащих и 25 единиц военной техники. Это максимальное количество войск, привлекаемое к параду за всю историю Приамурского объединения Восточного военного округа.

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#военные

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Комментарии
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  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Войну победили!!...нищету осталось.

  • Алиса65

    Алиса65
    29 минут назад

    Боже, как же мы все раньше обходились без психологов? Уже и армии они требуются....

  • full

    full
    23 минуты назад

    Чозанафиг? Какие психологи? Куда попа дели?

  • alex 3

    alex 3
    22 минуты назад

    fullЧозанафиг? Какие психологи? Куда попа дели?
    он теперь и есть штатный психолог

  • Myxira

    Myxira
    11 минут назад

    Всем по скрепочке

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