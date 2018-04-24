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С жильцов многоквартирных домов Благовещенска брали двойные сборы на капремонт

С жильцов многоквартирных домов Благовещенска брали двойные сборы на капремонт
Фото: regionsamara.ru

Более 400 семей из Благовещенска – жильцов семи многоквартирных домов – обязали платить взносы на капремонт на счет регионального оператора. При том, что они ранее вносили деньги на спецсчета. За три года жильцы перечислили на региональный счет более 516 тысяч рублей.

Изначально жители семи многоквартирных домов Благовещенска в установленный законом срок на основании решения общих собраний собственников открыли специальные счета для своих домов и продолжительное время исправно перечисляли на них взносы за капремонт. Однако руководство областной жилинспекции сочло действия жильцов по внесению денег своему жилищно-строительному кооперативу «Маяк» незаконными. Кооператив получил предписание с требованием закрыть спецсчета, а собранные за прошедший период денежные средства перевести на счет регионального оператора и в дальнейшем формировать фонд капитального ремонта именно там.

«В адрес собственников жилья, а это более 400 семей, из областного Фонда капитального ремонта стали приходить квитанции о перечислении взносов на счет регионального оператора. Несогласных предупреждали о негативных последствиях неуплаты в виде ареста банковских счетов, ограничениях в выезде за границу, – рассказала член регионального штаба ОНФ Людмила Переяслова. – Под таким давлением некоторые жильцы были вынуждены платить за капремонт дважды, внося денежные средства и по квитанциям Фонда капитального ремонта. Таким образом, за три года от собственников на счет регионального оператора поступило и до сих пор на нем размещено свыше 516 тысяч рублей».

Жильцы обратились за помощью в региональное отделение ОНФ. Эксперты Народного фронта изучили обращение, провели ряд встреч с заявителями, оказали им консультативную помощь и содействие в сопровождении дел в судах.

В итоге Арбитражный суд Амурской области, шестой Арбитражный апелляционный суд и федеральный Арбитражный суд Дальневосточного округа резюмировали законность полномочий ЖСК «Маяк» по сбору денежных средств от собственников для производства капитального ремонта общего имущества МКД. Требования областной Госжилинспекции признали несостоятельными.

По обращению активистов Народного фронта и инициативе жильцов многоквартирных домов администрация города Благовещенска внесла изменения в постановление «О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов города Благовещенска на счете регионального оператора». Городские власти исключили все семь домов из перечня МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

Несмотря на то, что юридически проблема жильцов благовещенских многоэтажек решена, фактическая сторона вопроса пока не изменилась. Региональный оператор продолжает выставлять им счета. Ситуация остается под контролем экспертов Фронта, сообщает сайт ОНФ.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Майкл28

    Майкл28
    1 час назад

    Сначала они пытались сказать, что счета были открыты позже срока. Суд. Признали все правильно. Потом они предлагали маяку. Пытались договориться. Год мы платим им, а на следующий год они деньги вернут на счет. Периодически приходят счета с фонда, вы нам должны. Просто выкидываю. Слава богу проблем с выездом пока не было.

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