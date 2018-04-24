18 природных пожаров действуют в Приамурье

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В Амурской области за прошедшие сутки, 23 апреля, зарегистрировано 27 природных пожаров. Девять из них – на площади 1 595 гектаров – ликвидировано. Действующими остаются 18 возгораний.

Из этих 18 природных пожаров четыре удалось локализовать – в Шимановском, Зейском, Тындинском и Магдагачинском районах, на общей площади 14 680 гектаров. Остальные пожары действуют в Зейском (2), Ромненском (2), Архаринском (1), Мазановском (1), Магдагачинском (4), Завитинском (1), Серышевском (1), Сковородинском (1) и Селемджинском (1) районах.

На тушении пожаров задействовано 937 человек, а также 163 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна – три самолета и вертолет, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

По состоянию на 23 апреля, III класс пожарной опасности определен в Завитинском, Октябрьском, Тындинском районах. IV класс пожарной опасности – в Свободненском, Белогорском, Архаринском, Бурейском, Ромненском, Благовещенском, Мазановском, Серышевском, Зейском, Шимановском, Селемджинском, Мазановском и Сковородинском районах.