На Урале автолюбитель отсудил у мэрии полмиллиона рублей: обзор прессы

Фото: kursiv.kz

За счет чего население в области вырастет уже к 2020 году; где ограбили бывшего премьер-министра Италии Романо Проди; от кого спасаются российские богачи, копая себе бункеры. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Как пишут «Известия», водителям и туристам придется раскошелиться на получение новых документов. Правительство одобрило законопроект об увеличении пошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения и водительских прав. Дальше он должен пройти через Госдуму на подпись президенту. Вот интересно, подпишет ли?

В пояснении к законопроекту сказано, что повышение цен позволит компенсировать затраты бюджета «на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения». Вероятно, это связано со строительством новых многофункциональных центров. И тут на ум мне почему-то пришел бывший выставочный зал, в котором администрация города планирует обустроить очередной МФЦ.

О повышении пошлин рассказано также в «РГ» и в «Комсомолке».

Вам статья

Уж совсем я вознамерился пересказать вам заметку о том, что в Болонье ограбили никого иного, как бывшего премьер-министра Италии Романо Проди – наткнулся на эту публикацию, раскрыв «Российскую газету». Но не успел я дочитать список украденного, где значатся и часы хозяев дома, и фамильная брошь, как на глаза мне попалась заметка о том, как на Урале автолюбитель отсудил у мэрии полмиллиона рублей. Что нам какой-то премьер, тем паче бывший! Давайте подробнее рассмотрим уральский эпизод!

Также в номере

Так вот. Свердловский облсуд обязал администрацию Верхней Пышмы выплатить компенсацию – 543 тысячи рублей – владельцу «Рено» – автомобиля, раздавленного упавшим деревом. Правда, рабочему человеку пришлось побегать по инстанциям, и хорошо побегать, но в результате он все-таки победил и нашел хозяина рухнувшего тополя, а также доказал при помощи справки из Гидрометцентра, что в тот день не было урагана, смерча и цунами. В газете открытым текстом звучат возмущения бюрократическими процедурами и волокитой, хамским отношением чиновников к заботам простых работяг. Что странно: вроде никакие выборы пока не предвидятся.

Полный абзац

Далее у нас «Амурская правда». Здесь пишут о том, что на экс-директора благовещенского политехнического колледжа завели уголовное дело: его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, бывший руководитель незаконно перевел нескольких студентов-платников на бюджетные места, в связи с чем учебное заведение понесло ущерб более чем на полтора миллиона рублей. В газете написано, что подозреваемого оперативно разыскали сотрудники амурского УФСБ – не все же шпионов ловить. Чем в это время занималась полиция, не сообщается.

Очень интересно

В «Комсомольской правде», безусловно, следует прочесть интервью с министром соцзащиты Натальей Киселевой. Из него вы узнаете, за счет чего население в области вырастет уже к 2020 году. Я коротко: за счет снижения смертности, повышения рождаемости и повышения привлекательности региона.

Что еще… Еще почитайте о том, что бюджетникам пообещали резкий рост зарплат в этом году (и опять я в недоумении пожал плечами, не видя в обозримом будущем никаких выборов).

Еще – про общественные туалеты в столице области (кстати, заметил новую тенденцию в нашей «Комсомолке»: журналисты стараются всё испытать на себе – то раздельный мусор утилизировать, то от алкоголизма излечиться, то вот туалет найти). Но самым убойным материалом я сам для себя назвал другой, о чем чуть ниже.

На посошок

Так вот, еще в «Комсомолке» пишут о том, что российские богачи копают себе бункеры от бандитов и от Трампа. Личные бомбоубежища заказывают пока только жители Москвы и Подмосковья, но скоро эта тенденция распространится и на другие города России – живем ведь все лучше, а значит, богатых людей уже можно найти не только в Лондоне и Москве, но и…

Так вот, спасаясь от ядерной войны и от «братков», можно смотреть фильмы в кинозале, плавать в бассейне, питаться. Ну, если есть бассейн, то найдется чем и закусить после него. Подробности, в том числе и примерные цены, изучите сами, а мне пора сказать вам: «Пока!»