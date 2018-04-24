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24апреля
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сегодня, 09:28 2

Жителя Шимановска наказали штрафом за клевету

Жителя Шимановска наказали штрафом за клевету
Фото: mediasat.info

В Шимановске суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, работающего на железной дороге. Мужчину оштрафовали за то, что он оклеветал руководителя, обвинив его в крупном хищении.

Амурчанин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Установлено, что 33-летний монтер пути Шимановской дистанции пути испытывал личную неприязнь к своему руководителю. Он направил электронной почтой из библиотеки Шимановска письменное заявление в Свободненскую транспортную прокуратуру. Амурчанин сообщил, что начальник совершил преступление – якобы имело место крупное хищение вверенного руководителю имущества железной дороги.

Это заявление было зарегистрировано в транспортной полиции, по нему провели проверку, которая показала, что информация ложная. Впоследствии это признал и сам заявитель.

По результатам рассмотрения дела в суде мужчине был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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#происшествия #суды #Шимановск

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    25 минут назад

    Воруют, а не докажешь, только получишь головную боль... А что руководство РЖД пилит и пилит, знают даже дети.

  • alex 3

    alex 3
    20 минут назад

    Вот тебе и линия доверия!

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