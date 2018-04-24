Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:24 0

Благовещенских ветеранов поздравят национально-культурные объединения

Благовещенских ветеранов поздравят национально-культурные объединения
Фото: vm.ru

Шесть национально-культурных объединений Амурской области примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. К празднику готовятся армяне, азербайджанцы, таджики, узбеки и белорусы.

Как сообщает региональное министерство культуры, «"Союз армян России" в Амурской области», по традиции, 7 мая пригласит ветеранов Великой Отечественной войны на праздничный обед, где поздравит их с праздником и вручит сувениры.

Некоммерческое партнерство «Областной узбекский национально-культурный центр "Олтин Водий"» также готовит праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны. На набережной Амура горожан угостят блюдами национальной узбекской кухни. К «Олтин Водий» присоединится таджикский национально-культурный центр «Дусти»: на набережной Амура горожан будут ждать блюда национальной таджикской кухни.

Автономная некоммерческая организация «Белорусское землячество Амурской области», как всегда, адресно поздравит ветеранов Великой Отечественной войны. Представители организации придут к ветеранам, вручат им подарки и поблагодарят за вклад в Победу.

Амурская областная общественная организация азербайджанского национально-культурного общества «Араз» также готовит праздничную программу для ветеранов войны и жителей Благовещенска.

Просмотров всего: 251

#праздники

распечатать


Общество 10

Амурские коммунисты приглашают отметить Первомай
Общество 2

Благовещенск отпразднует Первомай массовым шествием
Общество

В Благовещенске вскоре откроется «Культурный город на набережной»
Общество 3

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь