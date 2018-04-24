Благовещенских ветеранов поздравят национально-культурные объединения

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Шесть национально-культурных объединений Амурской области примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. К празднику готовятся армяне, азербайджанцы, таджики, узбеки и белорусы.

Как сообщает региональное министерство культуры, «"Союз армян России" в Амурской области», по традиции, 7 мая пригласит ветеранов Великой Отечественной войны на праздничный обед, где поздравит их с праздником и вручит сувениры.

Некоммерческое партнерство «Областной узбекский национально-культурный центр "Олтин Водий"» также готовит праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны. На набережной Амура горожан угостят блюдами национальной узбекской кухни. К «Олтин Водий» присоединится таджикский национально-культурный центр «Дусти»: на набережной Амура горожан будут ждать блюда национальной таджикской кухни.

Автономная некоммерческая организация «Белорусское землячество Амурской области», как всегда, адресно поздравит ветеранов Великой Отечественной войны. Представители организации придут к ветеранам, вручат им подарки и поблагодарят за вклад в Победу.

Амурская областная общественная организация азербайджанского национально-культурного общества «Араз» также готовит праздничную программу для ветеранов войны и жителей Благовещенска.