До рекордных плюс 27: прогноз погоды в Амурской области на 24 апреля

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Днем во вторник, 24 апреля, в большинстве районов Амурской области ожидается ясная погода без осадков. По северо-западу области – в Тындинском и Сковородинском районах – пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Дует южный, юго-западный умеренный ветер, в порывах его сила достигнет 10–15 метров в секунду.

Температура воздуха по области днем достигнет 22–27 градусов выше нуля. Местами по северу будет около 17 градусов тепла.

В Благовещенске прогнозируется погода без осадков, южный, юго-западный ветер подует с силой 13 метров в секунду. Столбики уличных термометров поднимутся до отметок 25–27 градусов выше нуля.

В понедельник, 23 апреля, в областном центре Приамурья максимальное значение температуры воздуха достигло 24,6 градуса тепла, что на 2 градуса ниже, чем было в этот день в 2014 году.

Во вторник, 24 апреля, погода может установить новый температурный рекорд. Максимальная температура воздуха 24 апреля была достигнута в 1967 году – тогда столбики термометров показывали 26,1 градуса выше нулевой отметки. Если сегодня воздух прогреется до 27 градусов выше нуля, то будет установлен новый рекорд, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.