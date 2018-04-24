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сегодня, 09:08 1

Амурчане одержали победы на профессиональном турнире по ММА

Амурчане одержали победы на профессиональном турнире по ММА
Фото: amurliga.ru

Двое амурчан приняли участие в профессиональном турнире по ММА «Нерюнгринский гладиатор», который проходил в городе Нерюнгри (Якутия). Оба представителя Приамурья одержали победы, пишет «Амурлига».

Регион на соревнованиях представляли Кирилл Соловьев и Кристина Дереча – бойцы федерации смешанного боевого единоборства ММА Амурской области. Кирилл Соловьев выиграл своего соперника болевым приемом на руку в первом раунде, а Кристина Дереча одолела оппонентку техническим нокаутом во втором раунде.

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Комментарии
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  • DeamonX

    DeamonX
    45 минут назад

    Отлично!

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