Амурчане одержали победы на профессиональном турнире по ММА

Фото: amurliga.ru

Регион на соревнованиях представляли Кирилл Соловьев и Кристина Дереча – бойцы федерации смешанного боевого единоборства ММА Амурской области. Кирилл Соловьев выиграл своего соперника болевым приемом на руку в первом раунде, а Кристина Дереча одолела оппонентку техническим нокаутом во втором раунде.