Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:06 9

Лолита поставила в тупик китайских таможенников, заподозривших в ней мужчину

Лолита поставила в тупик китайских таможенников, заподозривших в ней мужчину

Лолита Милявская, выступившая на днях в Благовещенске, отправилась в Хэйхэ. При возвращении на границе с певицей произошел курьезный случай, о котором она рассказала в Инстаграме.

Как рассказывает Лолита, китайский таможенник долго рассматривал ее паспорт, потом забрал его и ушел. Вернулся он минут через 15 с «почти переводчиком», который задал Милявской неожиданный вопрос: «Ты женщина или мужчина?»

Острая на язык Лолита, как она говорит, растерялась, но за словом в карман не полезла: «Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть». Вероятно, китайские таможенники так и не смогли объяснить друг другу, что же все-таки сказала Лолита, но через минут 5 они пропустили ее в Россию.

Поклонников Лолиты Милявской это видео повеселило. «Ха-ха, китайцы совсем уже женщину от мужчины не отличат!» – написал один пользователей.

Просмотров всего: 2896

#жизнь #концерты #происшествия #таможня #шоу-бизнес

распечатать


Происшествия

В Свободном мужчина поругался с сожительницей и ударил ее ножом
Общество

В Благовещенске заработал бесплатный коворкинг
Происшествия 4

Свободненцы сняли видео о грубом отношении воспитателя к детям в детсаду
Общество 1

В Муравьевский парк собираются привезти невесту для птенца японского журавля
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    субтильные китайцы не видели настоящих славянских баб

  • ООШШ

    ООШШ
    4 часа назад

    Молодец! за словом в карман не полезет,была на высоте!

  • Тахографист

    Тахографист
    3 часа назад

    Братеевсубтильные китайцы не видели настоящих славянских баб


    Она еврейка .на трансвестита реально похожа

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    3 часа назад

    http://urod.ru/news/87721/

  • stepan28rus

    stepan28rus
    55 минут назад

    Китайцы плохо различают европейские лица как и мы китайские.

  • DeamonX

    DeamonX
    41 минута назад

    баба с яйцами? о_О

  • Алиса65

    Алиса65
    31 минута назад

    А с каких пор еврейка Лолита стала настоящей славянской бабой?

  • Victrix

    Victrix
    20 минут назад

    Алиса65

    А с каких пор еврейка Лолита стала настоящей славянской бабой?



    Назовите (коротко) основные черты настоящих и ненастоящих славян.

  • Ян80

    Ян80
    17 минут назад

    А причем здесь таможенники? Паспортный контроль осуществляет пограничная служба КНР.

    АИ тупит как обычно.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь