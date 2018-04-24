Лолита поставила в тупик китайских таможенников, заподозривших в ней мужчину

Как рассказывает Лолита, китайский таможенник долго рассматривал ее паспорт, потом забрал его и ушел. Вернулся он минут через 15 с «почти переводчиком», который задал Милявской неожиданный вопрос: «Ты женщина или мужчина?»

Острая на язык Лолита, как она говорит, растерялась, но за словом в карман не полезла: «Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть». Вероятно, китайские таможенники так и не смогли объяснить друг другу, что же все-таки сказала Лолита, но через минут 5 они пропустили ее в Россию.

Поклонников Лолиты Милявской это видео повеселило. «Ха-ха, китайцы совсем уже женщину от мужчины не отличат!» – написал один пользователей.