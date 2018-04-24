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сегодня, 07:55 0

Организация в Приамурье задолжала сотрудникам больше трех миллионов

Организация в Приамурье задолжала сотрудникам больше трех миллионов
Фото: autoexpertnost.ru

В Амурской области после вмешательства прокуратуры работникам организации выплатили в полном объеме задолженность по заработной плате. Долг копился три месяца и составил более 3,1 миллиона рублей.

Прокуратура города Благовещенска провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Прайд», в результате которой были выявлены нарушения. Оказалось, что предприятие задолжало сотрудникам зарплату.

Администрация организации в нарушение требований статьи 136 Трудового кодекса РФ не выплатила заработную плату 69 работникам за период с декабря 2017 года по февраль 2018 года. Сумма задолженности составила свыше 3,1 миллиона рублей.

Прокурор в адрес генерального директора ООО «Прайд» внес представление. Кроме того, в отношении организации и ее руководителя были возбуждены два дела об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), которые для рассмотрения по существу направлены в Государственную инспекцию труда в Амурской области.

Также прокурор в мировой суд направил 69 исковых заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы с декабря 2017 года по февраль 2018 года в пользу работников ООО «Прайд», которые судом рассмотрены и удовлетворены.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате работникам организации выплачена в полном размере, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

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#жизнь #закон

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