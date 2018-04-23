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23апреля
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сегодня, 22:04 3

Борьба Роскомнадзора с Telegram сбила продажи полисов ОСАГО

Борьба Роскомнадзора с Telegram сбила продажи полисов ОСАГО
Фото: www.vedomosti.ru

С оформлением электронного полиса ОСАГО могут возникнуть проблемы, предупреждает Российский союз автостраховщиков. Проблемы связаны с блокировкой Роскомнадзором IP-адресов Google, это вызвало трудности с введением капчи – защитного кода для распознавания пользователя, пишут «Вести.ру».

Из-за технических проблем продажи электронных полисов ОСАГО 23 апреля упали в четыре раза по сравнению со средним значением, и ситуация каждый час становится хуже, сообщил ТАСС источник на страховом рынке. С полудня до часа дня было продано всего 49 полисов, хотя обычно в этом время оформляется порядка 300 полисов.

Ряд IP-адресов Google Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации, объяснив это невыполнением компанией требований по блокировке Telegram и позволяет мессенджеру использовать IP-адреса.

Между тем, Центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщил о проведении совместной с Роскомнадзором проверки жалоб пользователей по блокировкам IP-адресов и сервисов. Как отмечается в сообщении, попытки заблокировать доступ к Telegram привели к тому, что представители цифрового бизнеса и традиционных отраслей экономики, а также ряд пользователей столкнулись с перебоями в работе сайтов и приложений. Однако, подчеркнули в РОЦИТ, перебои не всегда связаны с блокировкой IP-адресов.

13 апреля суд постановил заблокировать Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. 16 апреля Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов, потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений и начал борьбу со средствами обхода ограничений. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам.

В частности, пострадали интернет-магазины, курьерские службы, облачные хранилища, онлайн-игры, сервисы компании Microsoft, сервисы онлайн-заказа такси, мессенджер Viber, а также российская соцсеть «Одноклассники». В борьбе с мессенджером Telegram заблокировал более 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google. При этом сам Telegram продолжает работать.

20 апреля Роскомнадзор отчитался о внесении в реестр запрещенных сайтов 18 VPN и прокси-сервисов, которые позволяли обходить блокировку мессенджера Telegram, пишет Znak.

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#интернет #технологии #экономика

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    уроды

  • gbsdex

    gbsdex
    1 час назад

    РАБОТАЕТ БЕЗ VPN!!! ОЛЕНИ!!!

  • rediska

    rediska
    21 минута назад

    Есть на что свалить

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