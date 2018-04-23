Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о весеннем призыве

Во вторник, 24 апреля, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» прозвучит беседа с начальником отдела призыва областного военкомата, подполковником Евгением Киселевым. Он расскажет о том, как проходит весенний призыв в Приамурье.

Эфир проведут Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

Утренний эфир «Эха» начинается в 7 и завершается в 9 часов утра по будням, по субботам – с 9 до 10 часов утра. Время дневного эфира – с 12 до 13 часов по будням. Вечерний эфир идет с 17 до 18:30 по будням.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также аудитория радиостанции может предложить свои темы для обсуждения. Для этого нужно позвонить в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написать в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграме «Эха Москвы в Благовещенске».