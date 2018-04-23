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23апреля
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Серебряную медаль Дельфийских игр получил «Театр+» Амурской филармонии

Серебряную медаль Дельфийских игр получил «Театр+» Амурской филармонии

Детская творческая студия «Театр+» Амурской областной филармонии завоевала серебро на Дельфийских играх. Руководитель и режиссер «Театра+» Светлана Шеломихина сообщила, что коллектив представил постановку «Небылицы Корнея Чуковского».

«Я счастлива, что наши ребята завоевали награду, – рассказывает мама участницы театра Наталья Овсийчук. – Вера говорила, что на сцене выступали очень сильные театральные коллективы со всей страны, так что конкуренция была серьезной. Я не сомневалась, что наш "Театр+" окажется в числе победителей. Несколько дней назад они взяли Гран-при местного фестиваля "Азбука театра"».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в число победителей вошел еще один коллектив Амурской областной филармонии – цирк «Ап!» Юные амурские артисты завоевали золотую медаль Дельфийских игр. До этого «Ап!» дважды становился серебряным призером игр.

XVII Всероссийские молодежные Дельфийские игры стартовали 21 апреля во Владивостоке. Они проходят в Приморье впервые. На игры съехались почти 2 000 участников из 69 субъектов Российской Федерации. Конкурсная и фестивальная программа включают 31 номинацию различных видов искусств.

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#дети #конкурсы #культура

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