В парке Дружбы дети прыгали по подтаявшему льду

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Гуляя с ребенком в парке Дружбы, женщина увидела мальчишек, прыгающих по льду озера.

«Это было около 18 часов. Несколько мальчиков лет 12-13 стали прыгать по льдинам. А лед уже заметно подтаял. Все, кто были в этот момент в парке, стали кричать пацанам, чтобы они прекратили немедленно, ведь это очень опасно, вода ледяная. А они – ноль внимания. Потом один из мальчиков по колено провалился в воду, после чего ребята, видимо, сообразили, что это и правда не шутки, и выбрались на берег», – рассказала очевидец.

Летний сезон в парке не начался, поэтому сторожа там нет. Таким образом, за безопасность детей, проводящих время в месте отдыха, отвечают только они сами и их родители.