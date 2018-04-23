Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:25 0

В парке Дружбы дети прыгали по подтаявшему льду

В парке Дружбы дети прыгали по подтаявшему льду

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Гуляя с ребенком в парке Дружбы, женщина увидела мальчишек, прыгающих по льду озера.

«Это было около 18 часов. Несколько мальчиков лет 12-13 стали прыгать по льдинам. А лед уже заметно подтаял. Все, кто были в этот момент в парке, стали кричать пацанам, чтобы они прекратили немедленно, ведь это очень опасно, вода ледяная. А они – ноль внимания. Потом один из мальчиков по колено провалился в воду, после чего ребята, видимо, сообразили, что это и правда не шутки, и выбрались на берег», – рассказала очевидец.

Летний сезон в парке не начался, поэтому сторожа там нет. Таким образом, за безопасность детей, проводящих время в месте отдыха, отвечают только они сами и их родители.

Просмотров всего: 502

#дети #происшествия

распечатать


Культура

Серебряную медаль Дельфийских игр получил «Театр+» Амурской филармонии
Происшествия

В Пояркове на мальчика упали футбольные ворота
Происшествия 5

В поселке Дипкун девушка погибла, принимая ванну
Происшествия 1

Благовещенец снял на видео, как спецмашина сливает нечистоты в Чигиринку (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь