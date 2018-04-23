Амурские налоговики стали реже проверять бизнесменов

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В Приамурье выездные проверки стали крайней мера реагирования на нарушения налогового законодательства. Как отмечают в пресс-службе областного налогового управления, в первом квартале текущего года запланировали в два раза меньше контрольно-надзорных мероприятий, чем в прошлом году.

По сравнению с 2017 годом соотношение проведенных проверок понизилось с 41 до 20. Это связано с тем, что налоговое ведомство концептуально поменяло парадигму контрольной работы, повышая эффективность выездных проверок за счет их планомерного снижения.

Основной акцент налоговая служба стала делать на побуждение налогоплательщиков к созданию прозрачной налоговой среды и добровольному уточнению налоговых обязательств. В УФНС России по Амурской области поясняют: важно, что нет пустых проверок, которые проводятся по формальному поводу и не приводят к результату. Налогоплательщики попадают в поле зрения для проведения углубленного анализа и назначения выездной налоговой проверки только при наличии «зон рисков» совершения налоговых правонарушений.

Такие принципы позволили сократить за последние пять лет количество проведенных проверок почти на 33 % при росте их результативности в 1,5 раза. При этом в 2017 году по сравнению с 2016-м выездных проверок стало меньше на 10 % (снижение со 186 до 168 проверок). Результативность мероприятий налогового контроля выросла на 7 %.

То же касается контроля за применением контрольно-кассовой техники. За январь–март 2018 года проведено на 52 проверки меньше, чем в первом квартале 2017 года. Все они прошли с максимальной результативностью.