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23апреля
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сегодня, 19:21 0

Показатель заболеваемости ОРВИ в Приамурье ниже эпидпорога

Показатель заболеваемости ОРВИ в Приамурье ниже эпидпорога
Фото: www.gibraltarolivepress.com

Отдел опеки и охраны здоровья со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает, что эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Приамурье стабильная. Показатель заболеваемости находится ниже эпидемического порога.

В областном центре уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 9,2 %, показатель заболеваемости внебольничными пневмониями также не превышает среднемноголетний уровень. Ниже среднемноголетнего также уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

За прошедшую неделю в Амурской области зарегистрировано 31 случай укусов клещей. Среди пострадавших 10 детей. Подлежащим в 90 % проведена экстренная серопрофилактика.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, выявлен один клещ, зараженный возбудителем клещевого вирусного энцефалита – как сообщало ИА «Амур.инфо», случай зарегистрирован в Свободном. 12 507 человек уже получили прививку от клещевого вирусного энцефалита. Вакцинация продолжается.

В Благовещенске от укусов клещей пострадали 23 человека, в том числе семь детей. В области продолжается проведение акарицидных обработок. За текущий период проведены акарицидные обработки 10,4 гектара территорий детских дошкольных учреждений, зон отдыха, кладбищ и других объектов.

Руководители организаций должны обеспечить безопасные условия труда для сотрудников в сезон активности клещей. В первую очередь необходимо провести качественную расчистку и благоустройство территорий мест пребывания профессиональных групп риска, противоклещевую обработку и обеспечить работников специальной одеждой – «энцефалитными костюмами».

В случае укуса клеща следует обратиться в травматологический пункт, который находится в Благовещенске по адресу: улица Больничная, 32. Помощь детям обеспечат во всех детских поликлиниках города, сообщает администрация города. В медицинских организациях имеется достаточное количество противоклещевого иммуноглобулина для проведения экстренной профилактики клещевого энцефалита.

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#здоровье

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