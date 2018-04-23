Благовещенск отпразднует Первомай массовым шествием

Благовещенск отпразднует День весны и труда массовым шествием. В нем примут участие трудовые коллективы и организации города, представители политических партий и общественных организаций.

Традиционное красочное шествие пройдет 1 мая по улице Ленина. Формирование праздничных колонн состоится с 11:15 до 11:30 в районе перекрестка улиц Шевченко и Ленина. Принять участие в шествии жители города смогут как пройдя в колонне со своим коллективом, так и в качестве зрителей.

«Первое мая – это особенный день для каждого из нас. Люди выходят на улицы, чтобы насладиться атмосферой праздника. Сейчас это торжество проходит несколько иначе, чем раньше. Более чем за 100 лет праздник не раз менял свое название, но продолжал и продолжает оставаться для всех торжественным выходным днем, – отмечают в Федерации профсоюзов Амурской области. – Каждый год принять участие в шествии приходит большое количество людей разных возрастов. Это праздник, который объединяет всех нас, дарит радостное настроение и приносит в нашу жизнь ощущение весны». Шествие организовала Федерация профсоюзов Амурской области при поддержке областного правительства.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, после шествия благовещенцев и гостей города приглашают на митинг, который начнется на площади имени Ленина в полдень.

В 2018 году Первомай отметят в 127-й раз. В настоящее время этот день в календаре официальных праздничных дат носит название Праздника весны и труда. А для большинства представителей поколения, рожденного в Советском Союзе, праздник остается Днем солидарности трудящихся.