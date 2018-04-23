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сегодня, 18:11 2

В поселке Дипкун девушка погибла, принимая ванну

В поселке Дипкун девушка погибла, принимая ванну
Фото: www.mk.ru

В поселке Дипкун Тындинского района погибла молодая женщина. Ее тело нашли в ванне 20 апреля. В настоящее время следователи проводят проверку по факту гибели девушки, выясняют все обстоятельства случившегося.

В СУ СК РФ по Амурской области прокомментировали, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Чтобы установить причину смерти девушки 1990 года рождения, назначены экспертизы.

Тем временем односельчане погибшей говорят о том, что девушку убило током. По предварительной информации, принимая ванну, она уронила в воду мобильный телефон, подключенный к сети.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Бермудский

    Бермудский
    1 час назад



    По предварительной информации, принимая ванну, она уронила в воду мобильный телефон, подключенный к сети.



    надо дочкам показать заметку

    всегда мороз покоже от этой их привычке сидеть в ванной часами с телефонами

    сын как то быстро душ принял-вышел и всего делов

  • paravis

    paravis
    40 минут назад

    По предварительной информации, принимая ванну, она уронила в воду мобильный телефон, подключенный к сети.

    Махровая необразованность в электротехнике порождает убогие домыслы. Да хоть сутки телефон, подключённый к зарядному устройству, будет в воде, пробоя не будет. Так устроена любая зарядка для мобильных устройств.

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