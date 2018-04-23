В поселке Дипкун девушка погибла, принимая ванну

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В поселке Дипкун Тындинского района погибла молодая женщина. Ее тело нашли в ванне 20 апреля. В настоящее время следователи проводят проверку по факту гибели девушки, выясняют все обстоятельства случившегося.

В СУ СК РФ по Амурской области прокомментировали, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Чтобы установить причину смерти девушки 1990 года рождения, назначены экспертизы.

Тем временем односельчане погибшей говорят о том, что девушку убило током. По предварительной информации, принимая ванну, она уронила в воду мобильный телефон, подключенный к сети.