Минфин РФ: по объему госдолга Приамурье оказалось на третьем месте в ДФО

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Минфин РФ опубликовал ежемесячные данные объема и структуры государственного долга субъектов Российской Федерации. Амурская область по объему госдолга оказалась на третьем месте среди регионов ДФО. Судя по официальным данным, за месяц госдолг Приамурья вырос ровно на миллиард.

На 1 апреля общий объем госдолга Амурской области составлял 28 миллиардов 665 миллионов 834 тысячи, что ровно на 1 миллиард больше, чем по данным на 1 марта. Основную часть суммы – более 19,5 миллиарда составляют бюджетные кредиты «от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». Еще чуть более 9 миллиардов – это кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций. Иных долговых обязательств, таких как государственные ценные бумаги и государственные гарантии, у Приамурья нет.

По объему госдолга среди регионов ДФО Амурская область уступила только Якутии, у которой более 50,6 миллиарда рублей и Хабаровскому краю – у него чуть более 46 миллиардов долгов. Среди регионов, имеющих долги, меньше всего сумма у Камчатского края – чуть более 4 миллиардов. У Сахалинской области по всем показателям стоит цифра 0.

В амурском минфине объяснили, что оценивать объем госдолга нужно только в конце года. Что касается прироста в 1 миллиард, то это был заём, который регион уже погасил.

«Оценивать величину госдолга в течение года некорректно. Сравнивать значение о его снижении или увеличении можно только на начало и конец года. В течение года субъект может брать кредиты и отдавать их в положенный срок, что никак не сказывается на размере госдолга. Что касается займа в 1 миллиард рублей, регион брал его в федеральном казначействе и уже погасил. Таким образом, государственный долг Приамурья был и пока остается равен 27,7 миллиарда рублей», – прокомментировала ситуацию министр финансов Амурской области Татьяна Половайкина.