Благовещенец снял на видео, как спецмашина сливает нечистоты в Чигиринку (видео)

Житель Благовещенска стал свидетелем того, как водитель спецмашины, перевозящей жидкие бытовые отходы, сливал их в речку Чигиринку на территории областного центра. Это случилось в понедельник, 23 апреля, около 16 часов.

Жители города шли пешком на Тайване. Переходя мост через Чигиринку, они заметили автоцистерну, которая откачивала из септиков нечистоты.

«Здесь недалеко находится станция, куда такие машины и сливают нечистоты, – пояснил молодой человек. – Видимо, в тот момент на станции была большая очередь из машин, и этот водитель решил не терять время. Мы видели, как он подогнал свою автоцистерну к берегу Чигиринки, прицепил шланги и начал сливать содержимое в речку».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», проблема загрязнения Чигиринки отходами поднимается довольно давно. О ней говорили активисты ОНФ, этим вопросом занималась природоохранная прокуратура.

В марте 2017 года члены ОНФ выступили за перенос станции слива жидких бытовых отходов, потому что она загрязняет окрестности, где расположены жилые дома. Летом благовещенец прислал в редакцию видео с дрона, на котором видно, как из Чигиринки в Зею вытекает мутная вода. Прокуратура провела проверку и выявила превышение нормы по содержанию фенолов и железа. Осенью того же года жильцы соседних домов рассказали редакции ИА «Амур.инфо», как спецмашины, минуя станцию слива, едут к Чигиринке и сливают нечистоты.