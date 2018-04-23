Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:44 1

Благовещенец снял на видео, как спецмашина сливает нечистоты в Чигиринку (видео)

Благовещенец снял на видео, как спецмашина сливает нечистоты в Чигиринку (видео)

Житель Благовещенска стал свидетелем того, как водитель спецмашины, перевозящей жидкие бытовые отходы, сливал их в речку Чигиринку на территории областного центра. Это случилось в понедельник, 23 апреля, около 16 часов.

Жители города шли пешком на Тайване. Переходя мост через Чигиринку, они заметили автоцистерну, которая откачивала из септиков нечистоты.

«Здесь недалеко находится станция, куда такие машины и сливают нечистоты, – пояснил молодой человек. – Видимо, в тот момент на станции была большая очередь из машин, и этот водитель решил не терять время. Мы видели, как он подогнал свою автоцистерну к берегу Чигиринки, прицепил шланги и начал сливать содержимое в речку».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», проблема загрязнения Чигиринки отходами поднимается довольно давно. О ней говорили активисты ОНФ, этим вопросом занималась природоохранная прокуратура.

В марте 2017 года члены ОНФ выступили за перенос станции слива жидких бытовых отходов, потому что она загрязняет окрестности, где расположены жилые дома. Летом благовещенец прислал в редакцию видео с дрона, на котором видно, как из Чигиринки в Зею вытекает мутная вода. Прокуратура провела проверку и выявила превышение нормы по содержанию фенолов и железа. Осенью того же года жильцы соседних домов рассказали редакции ИА «Амур.инфо», как спецмашины, минуя станцию слива, едут к Чигиринке и сливают нечистоты.

Просмотров всего: 565

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия

В Пояркове на мальчика упали футбольные ворота
Происшествия 2

В поселке Дипкун девушка погибла, принимая ванну
Происшествия 1

Молодой амурчанин сел на 10 лет за убийство знакомого

Происшествия

Благовещенцы похитили с банковской карты больше полумиллиона рублей
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Искупать его там же надо было.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь