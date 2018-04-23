Молодой амурчанин сел на 10 лет за убийство знакомого
В Свободном суд вынес приговор 19-летнему жителю города. Парень был признан виновным в том, что нанес знакомому травму, которая оказалась смертельной, пишет Gzt-sv.ru.
Установлено, что трагедия произошла 6 ноября 2017 года. В вечернее время 19-летний свободненец находился в доме сожительницы, вместе с ней и другом. Они распивали пиво. Будучи нетрезвым, парень с телефона сожительницы принялся отправлять сообщения ее бывшему сожителю, высказывая недовольство. Получив эти сообщения, бывший сожитель явился выяснять отношения. Конфликт обернулся рукоприкладством – 19-летний парень атаковал гостя кочергой по голове. Тот получил тяжелую травму и умер.
Суд приговорил горожанина к 10 годам лишения свободы. Их молодой человек проведет в колонии строгого режима.
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