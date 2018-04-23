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Рассмотрение дела об убийстве женщины в благовещенском детсаду перенесли

Рассмотрение дела об убийстве женщины в благовещенском детсаду перенесли

В понедельник, 23 апреля, в Благовещенске должен был начаться суд над обвиняемом в убийстве молодой женщины в детском саду. Но защитник обвиняемого не явился, поэтому судебное заседание пришлось отложить.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», трагедия произошла в ноябре 2017 года в тамбуре детского сада № 47. Обвиняемый – бывший муж убитой Константин Варламов. Он нанес молодой женщине множество ножевых ранений. Спустя две недели пострадавшая скончалась. У нее остался трехлетний сын.

Константина Варламова задержали на следующий день после того, как в детсаду нашли раненую женщину. Свою вину он полностью признал, показания давать отказался. Ранее обвиняемый четыре раза привлекался к ответственности за нарушение закона, в том числе за нападение и грабеж.

На первое заседание в суд приехали сестра и друзья погибшей Татьяны Варламовой. Разговаривать с журналистами они отказались. Судебное заседание пришлось отложить из-за неявки защитника обвиняемого. Обвиняемый, войдя в зал заседаний и увидев видеокамеру съемочной группы, закрыл лицо. На вопрос корреспондента «Вы сожалеете о содеянном?» обвиняемый коротко ответил: «Да».

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#закон #криминал #суды

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  • ЭЛИНА АМУРСКАЯ

    ЭЛИНА АМУРСКАЯ
    3 минуты назад

    УРОД

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