Сотрудники Белогорской больницы провели выездную диспансеризацию белогорцев

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Около ста белогорцев пришли на выездную диспансеризацию, которая проходила в Доме культуры микрорайона «Амурсельмаш». В субботу, 21 апреля, сотрудники Белогорской больницы провели выявление и предупреждение развития заболеваний у жителей города – бесплатно и добровольно.

Из ста белогорцев скрининг провели более чем половине. Остальные прошли профосмотр.

«Мы постоянно проводим диспансеризацию населения, – рассказал главврач Белогорской больницы, депутат областного заксобрания Андрей Рудь. – Для удобства горожан регулярно организуем выезды в микрорайоны нашего города».

Обследование проводили два терапевта и две медицинские сестры. Они провели осмотр пациентов, сделали флюорографию, забор анализа крови на глюкозу, холестерин, замерили артериальное давление, частоту сердечных сокращений, антропометрические измерения. Все эти показатели входят в первый этап диспансеризации.

Пациенты, у которых выявлены нарушения здоровья, переведены на второй этап диспансеризации – обследование по показаниям у узких специалистов в поликлинике, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.