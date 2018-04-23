Благовещенцы похитили с банковской карты больше полумиллиона рублей

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Благовещенский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей столицы Приамурья. Мужчины были признаны виновными в хищении крупной суммы денег с чужой банковской карты. В общей сложности их добычей стало больше полумиллиона рублей.

Преступления происходили в октябре 2016 года. Один из мужчин воспользовался тем, что знал логин и пароль, которые открывали доступ к операциям по чужой банковской карте. Он несколько раз перевел деньги с чужой карты, причем в одном из случаев действовал вместе с сообщником. В итоге оба горожанина оказались на скамье подсудимых. Общая сумма ущерба от их действий составила 590 тысяч рублей.

Суд учел, что владелице карты была добровольно возмещена часть ущерба. Одного из мужчин приговорили к 3 годам лишения свободы условно, второго – к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы условно. Также с горожан взыскали в солидарном порядке в пользу потерпевшей 210 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.