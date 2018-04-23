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23апреля
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сегодня, 16:39 4

На помощь в борьбе с пожарами в Приамурье прилетели военные вертолеты

На помощь в борьбе с пожарами в Приамурье прилетели военные вертолеты
Фото: авиару.рф

В Амурскую область из Хабаровска прибыла авиационная группа вертолетов Ми-8АМТШ. Армейская авиация будет оказывать помощь в тушении природных пожаров. Об этом военных попросили в амурском МЧС и в амурской авиалесоохране, сообщили в пресс-службе ВВО.

В основном планируется, что армейская авиация будет задействована в доставке огнеборцев к местам пожаров, к их последующей эвакуации, а также в мониторинге пожарной обстановки в Приамурье. Если потребуется, военные готовы оказать помощь непосредственно в тушении огня. Для этого на вертолетах есть оборудование – специальные водосливные устройства ВСУ–5. Базироваться вертолеты будут на аэродроме Возжаевки. В Амурской области авиационная группа пробудет до особого распоряжения военного руководства, проинформировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Пожароопасная обстановка в регионе продолжает оставаться сложной. Помощь в борьбе с огнем оказывают ранее прибывшие в Приамурье силы и средства. На тушение вылетают самолеты–амфибии МЧС. С 20 апреля ГУ МЧС России по Амурской области и его структурные подразделения переведены в режим функционирования «чрезвычайная ситуация».

На территории Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, а в Благовещенске и Архаринском районе – режим ЧС.

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#военные #пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    3 часа назад

    А еще лучше расстреливать из пушек поджигателей...

  • full

    full
    1 час назад

    Интересно, на этот раз затраты повесят на Амурку, как в наводнение? Или помогают бескорыстно?

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    лукеян с размулеванными дощечками уже облет делал?

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    full 41 минута назад

    Интересно, на этот раз затраты повесят на Амурку, как в наводнение? Или помогают бескорыстно?

    Миллиардом больше или меньше уже какая разница...

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